Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada kontrolden çıkıp takla atan traktörün sürücüsü Mesut Ç. yaralandı
Kaza saat 18.30 sıralarında kırsal Çiftlik Mahallesi’ndeki bir tarlada meydana geldi.
Mesut Ç.’nin kullandığı traktör, yamaçtan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Traktör arka lastikleri üzerinde dururken, sürücü yaralandı.
İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Mesut Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.