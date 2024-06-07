Takdir - teşekkür hesaplama: 2024 MEB ile takdir teşekkür nasıl hesaplanır?
Milyonlarca öğrenci son ders zilinin çalmasının ardından 14 Haziran Cuma günü karnelerine kavuşacak. Yaz tatiline sayılı günler kala 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf öğrencileri, takdir - teşekkür hesaplaması yapmaya başladı. Bilindiği gibi sınavlarda alınan notlar öğretmenler tarafınadan e-Okul sistemine işlenmektedir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karne notu ölçüsünde takdir - teşekkür belgesi hesabı yapabiliyor. İşte 2024 takdir - teşekkür hesaplama...
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Yaz tatili için geri sayım sürerken öğrencilerde karne heyecanı başladı. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf öğrencileri karne notuyla takdir - teşekkür hesaplaması yapmaya başladı. Peki, "MEB ile takdir teşekkür nasıl hesaplanır, takdir teşekkür belgesi kaç puanla alınır? İşte detaylar...
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TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA
E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.
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- Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir.
- Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.
- Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.
- Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi,
- 85,00- 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.
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KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?
Karne not ortalaması hesaplanırken önce tüm dersler için tek tek ortalama puan çıkarılır. Herhangi bir dersin 1. yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanır. Çıkan sonuç toplam yazılı sayısına bölünür. Elde edilen puan ders notu ortalamasıdır.
Tüm dersler için aynı işlem uygulanır. Ardından Tüm derslerin not ortalaması toplanır ve dönem içinde alınan toplam ders sayısına bölünür. Bu işlemin sonucu karne not ortalamasını verir.
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Her öğrencinin sene içinde girdiği sınavlar ve aldıkları puanlar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden velilerle ve öğrencilerle paylaşılır.