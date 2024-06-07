KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karne not ortalaması hesaplanırken önce tüm dersler için tek tek ortalama puan çıkarılır. Herhangi bir dersin 1. yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanır. Çıkan sonuç toplam yazılı sayısına bölünür. Elde edilen puan ders notu ortalamasıdır.

Tüm dersler için aynı işlem uygulanır. Ardından Tüm derslerin not ortalaması toplanır ve dönem içinde alınan toplam ders sayısına bölünür. Bu işlemin sonucu karne not ortalamasını verir.