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        Haberler Ekonomi Para Tahviller yeniden oyuna dönüyor - Para Haberleri

        Tahviller yeniden oyuna dönüyor

        Merkez Bankası'nın attığı sadeleştirme adımları sonrası tüm vadelerde tahvil faizlerindeki yükseliş dikkat çekiyor. Bloomberg Businessweek Türkiye'nin haberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 07:51 Güncelleme: 06.11.2023 - 07:51
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        Daha önce politika faizindeki artışı takip eden mevduat faizleri ile Borsa İstanbul’a alternatif, TL yatırım araçları gündeme gelmişti. Ekonomi yönetiminin de enflasyonu düşürmek ve TL’nin cazibesini artırmak için uyguladığı sıkılaştırma politikasına ek olarak gelen sadeleşme önlemleri ile politika faizine yakınsayan tahvil faizleri uzun süre sonra yatırımcıların odağında.

        Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve bankalardaki TL mevduat payının artırılmasına yönelik ek tedbirler sonrası portföy yöneticilerinin görüşü artık bono ve tahvil yatırımının yeniden cazip hale geldiği yönünde. Öte yandan bazı portföy yöneticilerine göre cazibe artsa da bono ve tahvil yatırımları için Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkılaşma döngüsünü, uzun vadeli enflasyon beklentilerini ve yabancı yatırımcının iştahını görmekte fayda var.

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        “Tahvil faizleri negatif bölgeden çıkma noktasında”

        Geçtiğimiz dönemde uygulamaya konulan makro ihtiyati tedbirler kapsamında, bankaların beş yıldan uzun vadeli tahvil alımları ve TCMB’nin geri alım ihaleleri DİBS faizlerinin diğer alternatiflere göre daha düşük seviyelerde oluşmasına neden olmuştu. Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Emrah Yücel, menkul kıymet tesis zorunluluklarının kaldırılmasına yönelik atılan adımların, DİBS piyasasındaki faiz seviyelerini yukarı yönlü hareket ettirmesi ile birlikte reel faiz seviyesine yaklaşmasını beklediğini söylüyor.

        Yücel, TCMB Ekim ayı piyasa katılımcıları anketinde yer alan önümüzdeki dönem enflasyon beklentilerine göre de iki yıllık gösterge tahvil bileşik faizinin neredeyse negatif reel faiz seviyesinden çıkma noktasına geldiğinin de altını çizdi. Ortodoks para politikaları uygulamaları ile birlikte, bir süredir yatırım yapma eğilimi bulunmayan yabancı yatırımcıların, yaz aylarında DİBS’lere ilgi göstermeye başladığına dikkat çeken Yücel şöyle devam ediyor: “Bu yönelimin, özellikle karşılaştırma ölçütlerine göre kısa pozisyonda olan yabancı kurumsal yatırımcıların bu pozisyonları azaltmalarına yönelik teknik hareketlerinden kaynaklanıyor.”

        “ÖST faizlerinde yukarı yönlü seyir gözlenebilir”

        Özel sektör tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarının faizleri ise DİBS faiz seviyelerinin ve özellikle banka dışı ihraççıların büyük bir kısmı için de mevduat seviyelerinin üzerinde seyrediyor. Bu yönü ile özellikle yurtiçi kurumsal yatırımcılar tarafından tercih ediliyorlar.

        Mevcut seviyelerden reel kesimin kredi talebi olması durumunda, mevduat faizlerinin de yukarı yönde hareket etmesi beklenilebilir. Bu açıdan önümüzdeki aylarda özel sektör borçlanma araçları faizlerinin de güncel seviyelerinin üzerinde fiyatlanması ihtimali bulunuyor.

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