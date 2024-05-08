Tahkim Kurulu, Feghouli'nin 5 maçlık cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fatih Karagümrük forması giyen Sofiane Feghouli'ye PFDK tarafından verilen 5 maçlık cezayı onayladı. Bu ceza, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareket ve müsabaka hakemine yönelik hakaret nedeniyle verilmişti. Ayrıca Feghouli'ye toplamda 65 bin lira para cezası da onaylandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, PFDK tarafından VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Sofiane Feghouli'ye verilen 5 maçlık cezayı onadı.
TFF'den yapılan açılmada, Feghouli'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle 2 maç, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti sebebiyle 3 resmi maçtan men cezasının oybirliğiyle onandığı belirtildi.
Feghouli'ye ayrıca toplamda verilen 65 bin lira para cezasının da onandığı ifade edildi.