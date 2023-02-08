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TAHA DUYMAZ SON DURUM | Taha Duymaz yaşıyor mu? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, enkaz altından çıkarıldı mı?

Taha Duymaz yaşıyor mu, bulundu mu?

Kahramanmaraş merkezli medyana gelen yıkıcı deprem 10 ilde sarsıntıya neden oldu. Hatay'da enkaz altında kalanlardan birisi de Taha Duymaz oldu. Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz konuya ilişkin açıklama yaparken 'Taha Duymaz öldü' iddialarına yanıt verdi. İşte, Taha Duymaz son durum...

Giriş: 08.02.2023 - 14:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Hatay'da dahil olmak üzere 10 il depremden etkilendi. 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından birçok kişi enkaz altında kaldı. Çektiği yemek videoları ile adından söz ettiren Taha Duymaz'ın  ablası Semiha Duymaz, sosyal medya fenomeninin ailesi ile enkaz altında kaldığını açıkladı. Duymaz, 'Taha Duymaz' öldü iddialarına yanıt verdi. İşte, Fenomen Taya Duymaz'ın son durumu...

  • SOSYAL MEDYA FENOMENİ TAHA DUYMAZ ENKAZ ALTINDA KALDI

    Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz'ın yaptığı açıklamada “Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.

  • KARDEŞLERİM ÇOK GÜÇLÜ, SAĞ SALİM ÇIKACAKLAR

    Duymaz, "Lütfen bu durumda haber almadan paylaşım yapmayın. Ben inanıyorum kardeşlerim çok güçlü, sağ salim çıkacaklar" dedi.

  • TAHA DUYMAZ KİMDİR?

    Taha Duymaz, Hatay’ın Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde ailesiyle birlikte yaşıyor.

    Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle 4. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan Taha Duymaz, arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor.

    Yaptığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz’ın yemek videolarını kız kardeşi ile birlikte hazırlıyor. 

    Taha Duymaz’ın 12 kardeşi bulunurken yaptığı açıklamada  mutfak işlerine ilgi duyduğunu ve elindeki az imkanlarla küçük mutfağında yemek yaptığını söyledi.

    Taha Duymaz hayalini ise “ Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum." sözleriyle ifade etmişti.

  • ABLASI ÖLÜM İDDİALARINI YALANLADI!

    Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

    Sosyal medyada yayılan "hayatını kaybetti" haberlerine de yanıt veren Duymaz; "Lütfen bu durumda haber almadan saçma sapan paylaşımlar yapmayın ben inanıyorum, benim kardeşlerim çok güçlü sağ salim çıkacaklar inşallah bol dua sabırla." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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