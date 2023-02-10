Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
TAHA DUYMAZ SON DURUM | CZN Burak son durumu açıkladı! Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? Fenomen Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu?

Taha Duymaz günlerdir ailesiyle enkaz altında! CZN Burak açıkladı: Bölgeye vinç geldi!

Hatay'da yaşadığı köyde çektiği kendi imkanlarıyla çektiği yemek videoları ile kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşan Taha Duymaz'dan üzücü haber geldi. Genç fenomenin ablası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 yıkıcı depremde Taha Duymaz'ın ve ailesinin enkaz altında kaldığını açıkladı. 1 milyon takipçisi bulunan fenomen Taha Duymaz'ın son durumun seveneleri tarafından takip edilirken CZN Burak son gelişmeleri açıkladı. CZN Burak, Taha Duymaz'ın bulunduğu bölgeye vinç geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte, Taha Duymaz son durumu hakkında merak edilen detaylar...

Giriş: 10.02.2023 - 12:05 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Çektiği yemek videoları ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Taha Duymaz, Hatay depreminde ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Üzücü haberi ablası Semiha Duymaz açıkladı. Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ı bulmak için seferberlik ilan edildi. Fenomen Dilan Polat an be an kurtarma çalışmaları paylaşırken CZN Burak son duruma ilişkin açıklama yaptı. CZN Burak, Taha Duymaz'ın bulunduğu bölgeye vinç geldiğini açıkladı. Genç fenomenin sevenleri "Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı, öldü mü, bulundu mu, yaşıyor mu?" sorularına yanıt aradı. İşte, Taha Duymaz hakkında son dakika gelişmeleri...

  • SOSYAL MEDYA FENOMENİ TAHA DUYMAZ ENKAZ ALTINDA KALDI

    Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz'ın yaptığı açıklamada “Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.

  • "KARDEŞLERİM ÇOK GÜÇLÜ, SAĞ SALİM ÇIKACAKLAR"

    Duymaz, "Lütfen bu durumda haber almadan paylaşım yapmayın. Ben inanıyorum kardeşlerim çok güçlü, sağ salim çıkacaklar" dedi.

  • TAHA DUYMAZ'IN ABLASINDAN YENİ AÇIKLAMA

    "Şu an @cznburak abimiz Allah razı olsun, kardeşlerimle sokak sokak gezip vinç arıyorlar. Enkaz bölgesine ve kimseye ulaşamıyorlar. Ekiplerin söyledikleri, oradan emir almamız gerek. Böyle bir şey olabilir mi? Bu durumda emir nedir, ses olduğuna rağmen kaç gün ne olur dayanın bol bol dua, sizin dualarınız güç versin"

  • CZN BURAK YARDIM İSTEDİ!

    Sosyal medya fenomeni CZN Burak, Taha Duymaz ve ailesinin enkaz altında kaldığı yere giderek enkazın önünden çektiği video ile arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

  • VİNÇ DEPREM BÖLGESİNDE!

    CZN Burak, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Taha Duymaz'ın evinin bulunduğu bölgeye vinç geldiğini duyurdu.

  • "8 KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINDA"

    CZN Burak sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile son durumu açıkladı. Taha Duymaz'ın 8 katlı bir binanın giriş katında kardeşleri Melek ve Umut ile birlikte depreme yakalandığını açıkladı.

  • ABLASI ÖLÜM İDDİALARINI YALANLADI!

    Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

    Sosyal medyada yayılan "hayatını kaybetti" haberlerine de yanıt veren Duymaz; "Lütfen bu durumda haber almadan saçma sapan paylaşımlar yapmayın ben inanıyorum, benim kardeşlerim çok güçlü sağ salim çıkacaklar inşallah bol dua sabırla." ifadelerini kullandı.

  • TAHA DUYMAZ KİMDİR?

    Taha Duymaz, Hatay’ın Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde ailesiyle birlikte yaşıyor.

    Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle 4. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan Taha Duymaz, arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor.

    Yaptığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz’ın yemek videolarını kız kardeşi ile birlikte hazırlıyor. 

    Taha Duymaz’ın 12 kardeşi bulunurken yaptığı açıklamada  mutfak işlerine ilgi duyduğunu ve elindeki az imkanlarla küçük mutfağında yemek yaptığını söyledi.

    Taha Duymaz hayalini ise “ Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum." sözleriyle ifade etmişti.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.