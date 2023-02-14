CZN BURAK, TAHA DUYMAZ SON DURUMU AÇIKLADI: YOĞUN BİR ÇALIŞMA VAR!

CZN Burak sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı duyuruda "Ben Hatay'lıyım. Göçük altında kalan arkadaşlarım ve köylülerim de var. Sürekli onlara ziyarete gidip onlarla ilgilenmeye çalışıyorum.

Bu arkadaşlarımdan, kardeşlerimden biri de Taha Duymaz, 3 gündür buradayım ve Taha Duymaz'ın enkazının olduğu bölgeden ayrılmamaya çalışıyorum. Taha'nın enkazının olduğu yerde yoğun bir çalışma var, biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yangın çıkmadı, yanlış bilgi bu." ifadelerini kullandı.