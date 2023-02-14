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TAHA DUYMAZ SON DAKİKA | Ablası Semiha Duymaz 'öldü ama saklıyorlar' iddialarına isyan etti! Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu ve enkazdan çıktı mı, son durumu ne?

Taha Duymaz'ın son durumu ne? Ablası Semiha Duymaz 'öldü ama saklıyorlar' iddialarına isyan etti!

Çektiği yemek videoları ile geniş bir kitleye adını duyuran Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Hatay'da enkaz altında kaldı. Genç fenomenin ablası Semiha Duymaz, kardeşleri Melek ve Taha'nın halasının evinde enkaz altında kaldığını duyurmuştu. CZN Burak'ın çabaları ve çağrıları sayesinde, Taha'nın olduğu bölgeye vinç gelirken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Olayın ilk gününden itibaren olay hakkında açıklama yapan Dilan Polat "Ben Taha'nın öldüğünü düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu. Taha'nın ablası Semiha Duymaz sosyal medyada yer alan 'Taha öldü ama saklanıyor' iddialarına karşı isyan etti. İşte, Taha Duymaz hakkındaki son durum...

Giriş: 14.02.2023 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın son durumu merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı deprem, 10 ilde ağır hasara neden oldu. Çektiği yemek videolarıyla ün kazanan Taha Duymaz, depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da kardeşiyle ve halasıyla birlikte göçük altında kaldı. Üzücü haberi genç fenomenin ablası Semiha Duymaz verirken Dilan Polat, Taha için seferberlik ilan etmişti. Duymaz'ın bulunduğu bölgeye vinç getiren CZN Burak, olay yerinden an be an açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yayılan'Taha Duymaz öldü ama saklanıyor' iddialarını yalanlayan Semiha Duymaz sosyal medya hesabından isyan etti. İşte, Taha Duymaz'ın son durumu hakkında son dakika açıklamaları...

  • SOSYAL MEDYA FENOMENİ TAHA DUYMAZ ENKAZ ALTINDA KALDI

    Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz'ın yaptığı açıklamada “Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.

  • "KARDEŞLERİM ÇOK GÜÇLÜ, SAĞ SALİM ÇIKACAKLAR"

    Duymaz, "Lütfen bu durumda haber almadan paylaşım yapmayın. Ben inanıyorum kardeşlerim çok güçlü, sağ salim çıkacaklar" dedi.

  • "8 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDA"

    CZN Burak sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile son durumu açıkladı. Taha Duymaz'ın 8 katlı bir binanın giriş zemin kardeşleri Melek ve Umut ile birlikte depreme yakalandığını açıkladı.

  • VİNÇ DEPREM BÖLGESİNDE!

    CZN Burak, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Taha Duymaz'ın evinin bulunduğu bölgeye vinç geldiğini duyurdu.

  • CZN BURAK VE TAHA'NIN ABLASI SON DURUMU AÇIKLADI!

    CZN Burak'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Taha'nın ablası Semiha Durmaz; "Şu an bir umutla bekliyoruz, yalan haberlere inanmayın. Şu an böyle haberleri okuyunca ben daha çok panikliyorum, daha çok oraya gitmeye çalışıyorum işlerini engelleme engellemek istemiyorum. Lütfen artık paylaşmayın, kimsenin umudunu kırmayın." ifadelerini kullandı.

  • CZN BURAK, TAHA DUYMAZ SON DURUMU AÇIKLADI: YOĞUN BİR ÇALIŞMA VAR!

    CZN Burak sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı duyuruda "Ben Hatay'lıyım. Göçük altında kalan arkadaşlarım ve köylülerim de var. Sürekli onlara ziyarete gidip onlarla ilgilenmeye çalışıyorum.

    Bu arkadaşlarımdan, kardeşlerimden biri de Taha Duymaz, 3 gündür buradayım ve Taha Duymaz'ın enkazının olduğu bölgeden ayrılmamaya çalışıyorum. Taha'nın enkazının olduğu yerde yoğun bir çalışma var, biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yangın çıkmadı, yanlış bilgi bu." ifadelerini kullandı.

  • TAHA DUYMAZ'IN ABLASI: TEK DUAM KURTULMALARI

    Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz; "Herkes çok merak ediyor biliyorum ama artık ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Dün bir umudum vardı sağ salim dedim ama hala yeni başlandı çalışmalara. Tek duam kurtulmaları ortadan sosyal medyadan hiçbir şey görüldüğü, paylaşıldığı gibi değil, sadece dua." açıklamasında bulundu. 

  • "BEN TAHA'NIN VEFAT ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

    Taha Duymaz'ın son durumu hakkında ilk günden beri açıklama yapan fenomen Dilan Polat "Ben Taha'nın vefat ettiğini düşünüyorum, daha fazla da konuşmak istemiyorum bekliyorum sadece." açıklamasında bulundu.

  • "BU İŞİ ÇÖZECEĞİM"

    Öğrendiklerinden sonra midesinin bulandığını dile getiren fenomen "Bu işi çözeceğim" ifadelerini kullandı. Dilan Polat'ın "Ben Taha'nın vefat ettiğini düşünüyorum daha fazla konuşmak istemiyorum" açıklaması gündem oldu.

  • "TAHA'NIN BATTANİYESİ"

    Dilan Polat sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında "Taha'nın son storys o battaniye" ifadelerini kullandı.

  • TAHA'NIN ABLASI 'ÖLDÜ AMA SAKLIYORLAR' İDDİALARINA YANIT VERDİ

    Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medyada yer alan 'Taha öldü ama saklıyorlar' iddialarına karşı isyan etti. Duymaz "Bu duyguyu bu acıyı hissedemezsiniz, dilerim Allah'tan bu boş konuşan saklıyor diyen insanlar prim yapıyor diyen de Allah size yaşatmasın dlerim." ifadelerini kullandı.

    Diğer hesabının yoğun şikayet nedeniyle kapatıldığını söyleyen Durmaz, yeni hesabından "Bu hesaptan sizleri bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.

  • DURMAZ'IN YÜREK SIZLATAN SÖZLERİ "AZ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

    Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kaldı. Duymaz'ı bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken, geçtiğimiz yıllarda çektiği videosu yürekleri sızlattı.

  • Takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Duymaz, "Gelecekteki planların nedir?" sorusuna verdiği cevapla yürekleri burktu. Duymaz'ın videoda, "Ben geleceği görmüyorum bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum bu kafadayım geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" dediği görülüyor.

  • TAHA DUYMAZ KİMDİR?

    Taha Duymaz, Hatay’ın Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde ailesiyle birlikte yaşıyor.

    Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle 4. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan Taha Duymaz, arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor.

  • Yaptığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz’ın yemek videolarını kız kardeşi ile birlikte hazırlıyor. 

    Taha Duymaz’ın 12 kardeşi bulunurken yaptığı açıklamada  mutfak işlerine ilgi duyduğunu ve elindeki az imkanlarla küçük mutfağında yemek yaptığını söyledi.

  • Taha Duymaz hayalini ise “ Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum." sözleriyle ifade etmişti.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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