Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın son durumu merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı deprem, 10 ilde ağır hasara neden oldu. Çektiği yemek videolarıyla ün kazanan Taha Duymaz, depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da kardeşiyle ve halasıyla birlikte göçük altında kaldı. Üzücü haberi genç fenomenin ablası Semiha Duymaz verirken Dilan Polat, Taha için seferberlik ilan etmişti. Duymaz'ın bulunduğu bölgeye vinç getiren CZN Burak, olay yerinden an be an açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yayılan'Taha Duymaz öldü ama saklanıyor' iddialarını yalanlayan Semiha Duymaz sosyal medya hesabından isyan etti. İşte, Taha Duymaz'ın son durumu hakkında son dakika açıklamaları...