Tadı damağınızdan gitmeyecek! En leziz karnıyarık nasıl yapılır?
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan karnıyarık, hem görselliğiyle hem de tadıyla sofralarımızı süslemeye devam ediyor. Patlıcanın kıymalı harçla buluştuğu bu nefis yemek, akşam yemeklerinin yıldızı olmaya aday. Pratik adımlarla bu lezzeti evde hazırlamak isteyenler için işte adım adım karnıyarık tarifi!
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Yaz aylarının favori sebzesi patlıcanla hazırlanan karnıyarık, geleneksel mutfağımızın en sevilen yemeklerinden biri. Etli harcı ve muhteşem sosuyla damakları şenlendiren bu tarif, misafir sofralarınıza farklı bir tat katacak. İşte, evde kolayca yapabileceğiniz lezzetli karnıyarık tarifimizin detayları!
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MALZEMELER
6 tane orta boy patlıcan
350 gram kadar kıyma
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 büyük boy kuru soğan
2 tane yeşil biber
2 diş sarımsak
½ tatlı kaşığı biber salçası
½ tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
6adetorta boy yeşil sivri biber
2 tane domates
1 tutam maydanoz
- 3
HAZIRLANIŞI
Patlıcanlarımızı bol su ile yıkayalım ve ardından alacalı olacak şekilde soyalım.
Soyduğunuz patlıcanları tuzlu suya yatıralım ve 10-15 dakika bekletelim. Suda bekleyen patlıcanlar kızartma esnasında çok yağ çekmeyecektir.
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- 4
Kızartma tavası alalım ve 3 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya dökelim. 1 adet soğanı yemeklik küçük küçük doğrayalım ve ardından tavaya ekleyelim. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavuralım.
2 adet yeşil biberi doğrayalım ve soğanların üzerine ilave ederek birlikte kavurmaya devam edelim
- 5
350 gram kıymamızı tavaya ilave edelim. Kavrulmaya devam eden soğanlarla birlikte renk alana kadar pişirelim. Kıymalar suyunu salıp çekinceye kadar pişirme işlemine devam edelim ve ara ara karıştıralım.
Pişirme işlemi devam ederken 2 diş sarımsak, yarım tatlı kaşığı biber salçası, yarım tatlı kaşığı domates salçası, tuz ve karabiberi de ekleyelim. Karıştırarak pişirmeye devam edelim.
- 6
Ardından kabuklarını soyup küp küp doğradığımız domatesleri ilave edelim. 5 dakika pişirelim ve ocağın altını kısalım. Bir tutam doğradığımız maydanozları tavaya ilave edelim. Bir iki kere karıştıralım ve ocaktan alalım.
Suda bekleyen 6 adet patlıcanı kâğıt havlu ile kurulayalım.
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- 7
Ardından yağ koyduğumuz tavada arkalı önlü kızartalım.
Fırın kabına patlıcanları sırayla dizelim ve orta kısımlarını açarak ayıralım. Karnıyarık şeklini verelim.
- 8
Hazırladığımız iç harçtan patlıcanların orta yerine bolca koyalım.
Patlıcanların üzerine biber ve domates dilimi koyarak süsleyelim.
- 9
Bir kâsede bir kaşık domates salçasını suyla açalım ve fırın kabının tabanına dökelim.
Önceden ısıtılan 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirelim. Afiyet olsun!
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