2. CINDY CRAWFORD

Crawford, her zaman A alan bir öğrenciydi ve hatta liseden okul birincisi olarak mezun oldu. Bilimi seviyordu, bu yüzden kimya mühendisliği okumak için burs aldı. Ama güzel bir günde bir kamera onu görüntüledi ve dünya büyük bir mühendisi kaybetti ama bir süper model kazandı.