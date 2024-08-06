KVK Kurumu VPN uygulamaları konusunda uyarıda bulunda

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Yaklaşık 4 gün kadar önce BTK tarafından Instagram'ın erişime kapatılması ile birlikte kullanıcılar sosyal medya uygulamasına girebilmek için farklı yöntemler kullanmaya başladı. Kapatılan platforma ulaşabilmek için ise en popüler yöntemlerden bir tanesi, VPN kullanımı oldu.

Kişinin cihazının IP adresini başka bir ülkedeymiş gibi göstererek uygulamalara ve yasaklı sitelere girmeye imkan tanıyan bu özel ağlar konusunda ise KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) tarafından bir uyarı yayınlandı.

"KAYNAĞI BELİRSİZ UYGULAMALARA DİKKAT"

VPN uygulamaları güvenli mi? Haberi Görüntüle

KVKK sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı uyarı paylaşımında, "Son günlerde kişisel verilerinizin güvenliğini hedef alan ve bu kapsamda finansal bilgileriniz ile sosyal ağ hesaplarınızı ele geçirmeyi hedefleyen kaynağı belirsiz uygulamalara karşı dikkatli olunuz" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda ayrıca, "Güvenilir olmayan sanal özel ağ (VPN) uygulamaları, kişisel verilerinizin kötü niyetli kişi veya gruplar tarafından ele geçirilmesine neden olabilir. Bu nedenle, kişisel verilerinizin güvenliği için bu tür uygulamalara karşı dikkatli olunuz" denildi. REKLAM Son günlerde kişisel verilerinizin güvenliğini hedef alan ve bu kapsamda finansal bilgileriniz ile sosyal ağ hesaplarınızı ele geçirmeyi hedefleyen kaynağı belirsiz uygulamalara karşı dikkatli olunuz. ⚠️#KVKKuyarıyor pic.twitter.com/k2cVF7GM1N — KVKK (@KVKKurumu) August 6, 2024 Bunlara ek olarak KVKK sosyal medya hesabı X üzerinden mobil uygulamaları yüklerken dikkat edilmesi gereken hususlar konulu bir görsel paylaşımında da bulundu. İşte dikkat çekilen maddeler: