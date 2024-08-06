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        Haberler Dünya Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı | Dış Haberler

        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı

        İsrail'in Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikastının ardından bölgedeki tansiyon yükseldi. Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya İHA saldırısı düzenledi. İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin öldüğünü bildirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.08.2024 - 15:36 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:36
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        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
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        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama yayımladı.

        Açıklamada, Lübnan'ın Mayfadun beldesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği, Hiyam beldesine gerçekleştirilen saldırıda da 1 kişinin yaralandığı ifade edildi.

        Ölü ve yaralıların kimliklerine ilişkin ise detay verilmedi.

        Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde de Mayfadun ve Hiyam'a savaş uçaklarıyla art arda saldırıların düzenlendiği ifade edildi.

        HİZBULLAH'TAN SALDIRI AÇIKLAMASI

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        Hizbullah da İsrail'e saldırılarına yönelik resmi Telegram hesabından açıklama yaptı.

        Açıklamada, İsrail'in gasbettiği topraklarda yer alan yasa dışı Avivim yerleşim biriminin uygun silahlarla, Birket Rişe Askeri Üssü'nün de İran yapımı Burkan füzesiyle tam isabet vurulduğu kaydedildi.

        HİZBULLAH İSRAİL'E SALDIRDI

        Lübnan Hizbullahı'nın, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı saldırısında (İHA) iki kişinin yaralandığı bildirildi.

        İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesi, sahil kentleri Akka ve Nehariya'da "düşman hava unsuru" saldırı alarmları çaldı.

        Bölge sakinleri Akka ve Nehariya kentleri ortasında bir noktanın hedef alındığını ve patlama sesi duyulduğunu aktarırken, Hayfa kentinden dumanlar yükseldiği görüldü.

        İsrail Hayom gazetesi, İHA'nın isabet ettiği noktanın bir askeri üs olduğunu aktardı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, şarapnel parçalarıyla biri ağır bir orta iki yaralı olduğunu bildirdi ancak yaralıların sivil ya da asker olduğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

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        #Hizbullah
        #israil
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