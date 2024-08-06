Düğün gecesi kazaya kurban giden yeni evli çift gözyaşlarıyla toprağa verildi
Kütahya'nın Emet ilçesinde düğünlerinin ardından evlerine giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden gelin ile damadın cenazeleri Tavşanlı ilçesinde toprağa verildi. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
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Kütahya'nın Emet ilçesinde, kendi düğünlerinden dönerken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden çift son yolcuklarına uğurlandı.
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Emet Göncek Köyü Camisi İmam Hatibi Mustafa Özer ile eşi Havva Nur Özer'in cenazeleri, Balıköy beldesi Yataklı köyüne getirildi.
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Çiftin yakınları güçlükle ayakta durabildi.
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Kütahya Müftüsü İrfan Açık tarafından öğle vakti köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından çiftin naaşları, köy mezarlığında defnedildi.
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Cenaze törenine, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Canberk Öztürk, Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan ile çok sayıda kişi katıldı.
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Kütahya'nın Emet ilçesinde Yataklı köyündeki düğünün ardından yola çıkan damat Mustafa Özer idaresindeki otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolunun 27. kilometresinde karşı yönden gelen Fuat Aldemir'in kullandığı otomobille çarpışmıştı.
Kazada, sürücü Özer ile eşi Havva Nur Özer olay yerinde yaşamını yitirmiş, diğer aracın sürücüsü ise yaralanmıştı.
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DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Feci kazada hayatını kaybeden çiftin, Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy’de yaptığı düğünün görüntüleri ortaya çıktı.
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Köy meydanındaki düğünde çekilen görüntülerde, Özer çiftinin dans ettikleri görüldü.
Kazadan geriye Mustafa ve Havvanur Özer çiftinin mutlu anlarından görüntüler kaldı.
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Cenazeden kareler...
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