Keşfettiği türe eşinin ismini verdi, çiğdem sözcüğü literatüre ilk kez Türkçe girdi

Yeni türlerin keşfedilerek tanıtılmasının önemine değinen Erol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Orada diğerlerinden farklı olan, potansiyeli ve gelecekteki potansiyeli de diğerlerinden farklı olan ayrı bir organizma var ve bunun korunması gerekiyor çünkü sadece orada var. Nerede var? Muğla Göktepe'de var. Bunun korunması gerekiyor. Dünyada bunun bir eşi daha yok.

Bir bilim insanı için sadece onun orada var olması ve bir eşinin olmaması önemli ama gelecekte bitkinin olası, insanlığa yararlı olabilecek potansiyelinin korunması açısından da o popülasyonun korunması önemli. Çünkü biz hangi canlının gelecekte nerede, ne amaçla kullanılacağını, neye yarayacağını hangi genetik bölgesinin nerede anahtar rol üstleneceğini bilemiyoruz."