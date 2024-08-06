DSÖ, Covid-19 vakalarının son haftalarda arttığı konusunda uyarıda bulundu

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Salgın ve Pandemi Hazırlığı ve Önleme Direktörü Maria Van Kerkhove, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Covid-19 salgınına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Covid-19'un dünya genelinde hala yaygın olduğunu belirten Kerkhove, "84 ülkedeki gözetim sistemimizden gelen veriler, Covid-19 için pozitif testlerin yüzdesinin son birkaç haftadır arttığını bildiriyor. Genel olarak, test pozitifliği yüzde 10'un üzerinde ancak bu bölgeye göre değişiyor. Avrupa'da pozitiflik yüzdesi yüzde 20'nin üzerinde" dedi.

"COVID-19'UN DOLAŞIMI ŞU ANDA BİLDİRİLENDEN ÇOK DAHA FAZLA"

Kerkhove, Covid-19'un dolaşımının şu anda bildirilenden çok daha fazla olduğunu ifade ederek, "Bu önemli çünkü virüs evrimleşmeye ve değişmeye devam ediyor. Bu durum da hepimizi, tespitimizden veya aşılama dahil tıbbi müdahalelerimizden kaçabilecek potansiyel olarak daha şiddetli bir virüs riskiyle karşı karşıya bırakıyor" diye konuştu.

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Mevsimden bağımsız olarak son aylarda birçok ülkede Covid-19 vakalarındaki artışlara dikkati çeken Kerkhove, Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışan en az 40 sporcunun da Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu kaydetti.