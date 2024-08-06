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        Haberler Dünya Son dakika: Kamala Haris, yardımcısını seçti | Dış Haberler

        Son dakika haberi Kamala Harris, yardımcısını seçti

        Demokratların Başkan adayı Kamala Harris, Başkan Yardımcısı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'ı seçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 15:54 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:35
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        Kamala Harris, yardımcısını seçti
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        Demokratların Başkan adayı Kamala Harris, Başkan Yardımcısı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'ı seçti.

        Minnesota Valisi Tim Walz, ABD'de Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu kırsal kesimdeki beyaz seçmenlere yönelik bir popülariteye sahip.

        İlerici politikaları savunduğu bilinen Walz, eski bir öğretmen ve ABD Ulusal Muhafız Ordusu üyesi.

        Minnesota Demokratların ağırlıkta olduğu bir eyalet olsa da, iki önemli 'savaş alanı' olan Wisconsin ve Michigan'a yakın. Minnesota 2020'de Biden/Harris'e oldukça rahat bir farkla oy verdi, ancak Başkan'ın Wisconsin'deki zaferi sadece %0,63'lük bir farkla gerçekleşti.

        60 yaşındaki Walz, 2006 yılında ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi eğilimli bir bölgede seçildi ve 2018'de Minnesota Valisi seçilmeden önce 12 yıl görev yaptı.

        Vali olarak Walz ücretsiz okul yemekleri, iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri, orta sınıf için vergi indirimleri ve Minnesota çalışanları için genişletilmiş ücretli izinleri içeren ilerici bir gündem oluşturdu.

        Harris, Cumhuriyetçi seçmen için de 'oy verilebilecek' gözüken Tim Walz'u yanına alarak salıncak eyaletlerde kazanmayı amaçlıyor.

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