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Kırtasiyede taciz için tutuklama kararı!

İstanbul Fatih'te, kırtasiye dükkanına giren 14 yaşındaki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi kararı verilen kırtasiye çalışanı A.S. için savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli A.S. yeniden gözaltına alındı

Giriş: 03.01.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
TACİZ | Son dakika haberler: Kırtasiyede cinsel istismar için karar! Tutulanıyor...
DHA

İstanbul'da olay, Fatih'te 28 Aralık Çarşamba günü yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşındaki kız öğrenci, okul çıkışında cadde üzerinde bulunan bir kırtasiyeye girdi.

SARILARAK ÖPMEYE ÇALIŞTI

DHA'da yer alan habere göre genç kız, kırtasiyeye girdikten bir süre sonra kırtasiye çalışanı yanına yaklaştı. Kimsenin içeride olmadığı sırada kırtasiye çalışanı öğrenciye sarılarak öpmeye çalıştı.

AİLENİN ŞİKAYETİYLE GÖZALTINA ALINDI

Bir müşterinin içeri girmesiyle kırtasiyeden çıkan kız, evine giderek durumu ailesine anlattı. Babanın şikayeti üzerine kırtasiye çalışanı A.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL UYGULANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılığın "Çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmasını talep ettiği şüpheli A.S. hakkında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğince "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi.

SAVCILIK TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Bunun üzerine savcılık, şüphelinin adli kontrol kararına itirazda bulundu. Savcılık itirazında, 15 yaşından küçük mağdur kız çocuğunun tacizini doğrular nitelikteki kamera görüntüleri ile suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe olduğu gerekçesiyle şüphelinin tutuklanmasını talep etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

İtirazı değerlendiren üst mahkeme, A.S. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. A.S Fatih ilçe Emniyet müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

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