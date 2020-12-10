Yayınevi Toptaş'la yollarını ayırdı



Yazar Hasan Ali Toptaş'ın kendilerini taciz ettiğini açıklayan 20'ye yakın kadına bir destek de Toptaş'ın kitaplarını yayınlayan Everest Yayınları'ndan geldi.

Yayınevi sosyal medyada yaptığı bir açıklamayla yazarla yollarını ayırdığını açıkladı: "Kamuoyuna, Yazar Hasan Ali Toptaş ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her türlü tacizin karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz. Saygılarımızla."

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası da bu yıl Hasan Ali Toptaş’a verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü de yazardan geri alındığını açıkladı. Ödül kurulu yaptığı açıklamada, "Hasan Ali Toptaş ile ilgili bu iddiaları yok sayamayız, hoş göremeyiz, görmezden gelemeyiz. İnsani, ahlaki, vicdani, edebi sorumluluğumuz gereği Toptaş’a verdiğimiz ödülü geri çekmeye karar verdik” dendi.

Öte yandan 'yazar ajanı' Barbaros Altuğ da sosyal medyadan yaptığı açıklamayla artık Toptaş'la çalışmayacağını duyurdu.

Birçok okur tarafından "Doğu'nun Kafka'sı" olarak tanımlanan yazar Hasan Ali Toptaş dün sosyal medyada kendisi hakkında birçok kadın tarafından yazılan 'tacizci' iddialarını kabul edip özür dilemişti.