Birçok okur tarafından "Doğu'nun Kafka'sı" olarak tanımlanan yazar Hasan Ali Toptaş, dün sosyal medyada kendisi hakkında birçok kadın tarafından yazılan 'tacizci' iddialarını kabul etti.
Toptaş'ın tacizlerine uğradıklarını açıklayan kadınlardan Leyla adlı sosyal medya kullanıcısının yazdığı, "Bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile nahoş anıları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üstü cis erkek edebiyatçı. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıdır kendisi" tivitin ardından başka kadınlar da ünlü yazarın kendilerini taciz ettiğini açıklayarak Layla adlı kullanıcıya destek verdi.
Yazar Pelin Buzluk kendisinin de Hasan Ali Toptaş'ın tacize uğradığını açıkladı: "Benim de kendisiyle çok korkunç bir anım var. O zaman evliydim, eşime bile anlatamadım. Yıllar sonra güçlükle anneme anlatabildim.Sonraları bazı yazar arkadaşlarıma yine zorlanarak anlattım.Bir hafta sonra kendisiyle yan yana fotoğraf paylaşan oldu. Leyla asla yalnız değilsiniz. Yıllar geçti ama yazarken şimdi bile gözyaşlarımı tutamıyorum. Hiç kolay değil dile getirebilmek. Ama dur dememiz lazım. O itibarını arkasına alıp bunu yapıyorsa o itibarı yerle bir etmemiz lazım. Dayanışma sağaltıyor, her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yalnız değiliz."
Suçlamaların ve tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından yazar Hasan Ali Toptaş sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla taciz iddialarını kabul etti: "İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapıyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum."
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