        Haberler Yaşam Tabiat parkında iyileşen karga, insanlara yakınlığıyla dikkati çekiyor

        Sakarya'da yaralı halde bulunduktan sonra tedavi sürecinde Gölya Tabiat Parkı'nda misafir edilen karga, türlerinin aksine insanlara olan yakınlığıyla görenleri şaşırtıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 11:07 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:07
        Tabiat parkında iyileşti, insanlardan ayrılamıyor
        Sakarya'da doğada yaralı olarak bulunan karga, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan tedavinin ardından Sakarya Nehri kıyısında 400 dönüm alana kurulu Gölya Tabiat Parkı'na getirildi.

        Burada rutin tedavisini tamamlayan ancak doğaya salındığı halde tabiat parkını terk etmeyen karga, kısa sürede park görevlilerine ve ziyaretçilere alıştı.

        İnsanlardan kaçmayan karga, görevlilerin çağırması üzerine yanlarına geliyor, omuzlarına ve kollarına konup ellerinden yem yiyor.

        "KARGA İNSANLARIN YANINA GİDİP YEM İSTİYOR"

        Tabiat Parkı sorumlusu Ahmet Safitürk, Arifiye Belediyesi'nin hayvanat bahçesi olan parkta 55 yaban hayvan çeşidi bulunduğunu belirtti.

        Yaklaşık 800 hayvanın bulunduğu parktaki çiftlik hayvanlarının öğrenciler tarafından ziyaret edilip sevildiğini anlatan Safitürk, "Buraya Milli Parklar tarafından doğada bulunan hayvanların büyük bir kısmı geliyor. Burada rehabilite ediliyor, tedavileri yapılıyor veterinerler tarafından. Yine Milli Parkların kontrolünde salınmasına izin verilen hayvanlar doğaya salınıyor" diye konuştu.

        Safitürk, doğada yaşamını sürdüremeyecek durumdaki yaban hayvanlarının parkta daimi olarak misafir edildiğini kaydetti.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin, Gölya Tabiat Parkı'na getirdiği karganın insanlara çok alıştığını ve ziyaretçilerin yanına gittiğini anlatan Safitürk, karganın parkın maskotu haline geldiğini dile getirdi. Safitürk, şöyle devam etti:

        "Ziyarete gelen vatandaşlarımız onu seviyor, özellikle çocuklar. Biz de elimizden geldiğince Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'nun himayesinde vatandaşlarımıza güzel hizmet sunmaya çalışıyoruz. Karga da burada insanlara çok alıştı. Adeta yanlarına gidip yem istiyor. Bu evcilleşme süreci burada ilerleyerek devam etti. Yaban hayvanı olduğu için insana zarar verme ihtimali var, bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz."

