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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam “Tabela yönetmeliğine kesinlikle riayet edilmeli” - İş-Yaşam Haberleri

        “Tabela yönetmeliğine kesinlikle riayet edilmeli”

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk dilinin kullanıldığı tabela sayısının her geçen gün azaldığını vurgulayarak, "Yabancı tabela kirliliği bir an evvel engellenmelidir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 12:52 Güncelleme: 05.10.2024 - 12:52
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        TESK Genel Başkanı Palandöken'den yabancı tabela tepkisi
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        Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de bulunan yabancı tabelalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Palandöken, yabancı tabela sayısının arttığını belirterek, tabela yönetmeliğine uygun hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

        "TABELA BİRLİĞİ OLMALI"

        Palandöken, Türkçe'nin zengin ve köklü bir dil olduğunu vurgulayarak, “Türk dilinin kullanıldığı tabelalar her geçen gün biraz daha azalıyor. Çok renkli, boyutları birbirinden farklı ve yabancı kelimelerin sıklıkla yer aldığı tabelalar cadde ve sokaklarda görüntü kirliliğine sebep olarak şehrin kültürüne zarar veriyor. Ayrıca o karışık tabelaların olduğu yerlerde neler satıldığı bilinmediği için kendi vatandaşlarımız bile girmekte zorlanıyor. Son yıllarda özellikle Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerine artan göçlerle birlikte yabancı tabela kullanımı haddinden fazla arttı. Bu da doğrudan milli kimliğimize zarar veriyor. Bunun için yapılması gereken şey bir kere tabela birliğinin olması ve yabancı tabela kullanımının sınırlandırılması. Tabela yönetmeliğinde yer alan kurallara sıkı sıkıya riayet edilerek kamu denetimleri artırılmalı. Ayrıca turistlerin yoğun olduğu bölgelerde yabancı dillerin yer alması zorunluysa dahi Türkçe karşılıklarıyla birlikte kullanılmalı. Çünkü o müessesenin kim olduğunun, ne sattığının bilinmesi lazım” açıklamasında bulundu.

        Tabelaların işletmeler için sadece bir tanıtım aracı olmanın ötesine geçerek profesyonel ve saygın bir imaj oluşturmada kritik bir rol oynadığını vurgulayan Palandöken, “Tabelaların bir özelliği de kurumsal kimliğini ön plana çıkaran bir vasıta olmasıdır. İşletmelerin tabelaları müşterilerin dikkatini çeken ilk unsurdur.

        Bu sebeple tabela tasarımlarında kullanılan renkler, yazılar ve görsel unsurlar son derecede önemlidir. Tabelaların belirli standartlara göre hazırlanması güven duygusu oluşturur ve uzun vadede işletmenin kurumsal kimliğini güçlendirir. Tabelalara getirilecek olan standartlar ayrıca işletmenin tanınırlığını artırır ve bulunduğu yerin kolayca fark edilmesini sağlar. Bu sayede işletmeler daha düzenli ve profesyonel bir görünüme kavuşurken, sokakların estetiği korunur ve şehirler daha düzenli bir görünüm kazanır. Bundan dolayı yabancı ve görsel unsuru bozan tabelaların kontrol altına alınması, dilimize ve kültürümüze sahip çıkma konusunda atılacak önemli adımlardan biridir” şeklinde konuştu.

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