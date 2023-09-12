Szymanski en etkili 5. transfer seçildi

The Athletic'in yorumuna göre; "Szymanski güçlü bir sol ayağa sahip, ceza sahası çevresinde bitirici vuruşlar yapabiliyor. Aynı zamanda çok yönlü bir oyuncu, topsuz oyunda agresif, her iki kanatta, ortada veya daha derin bir rolde oynayabiliyor" denildi.