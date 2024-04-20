Sydney Sweeney, kendisini eleştiren yapımcıya yanıt verdi

26 yaşındaki Sweeney'in temsilcisi yaptığı açıklamada; "Uzmanlığını ve deneyimini paylaşacak konumda olan bir kadının bunun yerine başka bir kadına saldırmayı seçmesi ne kadar üzücü. Sektörde geçirdiği on yıllar boyunca öğrendiği şey buysa ve Öğrencilerine ders vermenin uygun olduğunu düşünüyor, bu utanç verici. Bir kadın yapımcı arkadaşını haksız yere aşağılamak Bayan Baum'un karakteri hakkında çok şey anlatıyor” şeklinde konuştu.