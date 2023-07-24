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Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, İngiltere Kralı III. Charles’ın liderliğini yaptığı yardım kuruluşu The Prince’s Trust International’ın hamiler ailesine (family of patrons) girdi.

Yapılan açıklamaya göre, Sabancı Dinçer, gençlerin gelişimi ve hayatta ilerlemelerini sağlamak için çalışan kuruma global konuların ele alınmasında yardımcı olacak.

III. Charles ve Suzan Sabancı Dinçer, daha önce de Kral’ın tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerini yürüttüğü The Prince's Charities çatısı altında birlikte çalışmışlardı. Birleşik Krallık’ın en büyük sosyal sorumluluk kuruluşlarından olan ve girişimcilik, çevre, eğitim, sağlık ve kültür-sanat alanlarında faaliyet gösteren kurumda Sabancı Dinçer, Danışma Kurulu Üyesi olarak görev almıştı.

Suzan Sabancı Dinçer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kral III. Charles sosyal konulara duyarlı ve bu konulara çok fazla vakit ayıran bir lider. Kendisiyle birlikte bir kez daha çalışma imkânı bulduğum için büyük bir mutluluk duyuyorum. The Prince’s Trust International’la birlikte gençleri desteklemek ve güçlendirmek için çok önemli girişimleri hayata geçireceğimize eminim. Bu görevle birlikte, sosyal konulardaki şahsi bilgi birikimimi uluslararası bir kuruma taşımaktan da ayrıca gurur duyuyorum" dedi.

Kral Charles'ın, 1976 yılında Prens olduğu dönemde kurduğu yardım kuruluşu The Prince’s Trust, 18'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve istihdam, girişim ve eğitim programlarıyla gençlerin sürdürülebilir ve anlamlı kariyerler inşa etmelerine yardımcı oluyor.