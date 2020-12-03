Suyun öneminin belgeseli

Suyun ne ölçüde önemli olduğunu içeren 'Su Birikintisi' adlı belgesel, izleyicileri özel kamera teçhizatıyla dünyanın ilk su kuyusunun inşasına tanık olmaya davet ediyor

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Hem insanlar hem de hayvanlar için en önemli doğal kaynak olan suyun önemine dikkat çeken 'Su Birikintisi' adlı belgesel, Aralık ayında BBC Earth ekranlarına geliyor. BBC Studios ve Natural History Unit'in ortak yapımı bu ufuk açıcı belgesel, izleyicileri özel kamera teçhizatıyla dünyanın ilk su kuyusunun inşasına tanık olmaya davet ediyor. Su Birikintisi, Ünlü İngiliz doğa bilimci ve sunucu Chris Packham ve biyolog ve kaşif Ella Al-Shammahi'nin yorumları ile keyifli bir seyir sunuyor.

3 bölümden oluşan belgesel; kuraklık, yılın en sıcak zamanı ve yağmurun ilk yağdığı zaman olmak üzere en önemli olayları konu ediyor. Belgeselde, Afrika'nın en ikonik hayvanları zürafalar, maymunlar, büyük kediler ve yaban domuzlarının yeni açılan su çukuru için nasıl mücadele ettiğinin yanı sıra bu hayvanların yaşamları hakkında da benzersiz bilgiler ekranlara yansıyor. Belgeselin ilk bölümünde ekipler Afrika'daki hayvanların su ihtiyacı için hummalı bir çalışma gerçekleştirerek yüz ton toprak kazdı ve 8 kilometre fiber optik kablo ve boru döşedi. Altmış bin litre sürdürülebilir yeraltı suyu pompalandı böylece susuz hayvanların suya erişimi sağlandı. İlk bölümün merak uyandıran sorusu ise; en çok su içen: filler ve pelerin bufaloları için su kuyusunda yeterince yer var mı? Peki yırtıcı hayvanların düzenli olarak su içmeleri gerekmezken, kurak mevsimde avlanma yeri olarak su çukurlarını kullandıkları düşünülürse... Leopar ve aslan yaklaştıkça, su kuyusunda olmak tehlikeli bir yer haline gelir mi?

Belgeselin ikinci bölümü yılın en sıcak zamanı ve su çukurunun en kalabalık olduğu dönemde filme alındı. Bu bölümde yeni avcılar karşımıza çıkıyor; sırtlanlar.... Onların gelişi, bölgedeki diğer avcılar üzerinde dramatik bir etkiye sahip ve etrafta bulundukları sırada su kuyusunda hiçbir aslan veya leopar görünmüyor. 'Su deliği sırtlan klanı' hakkında daha fazla şey keşfetmek için Chris ve vahşi yaşam kameramanı Bob Poole, yakındaki sığınaklarını izlemek için uzaktan kameralar kullandı. Ella, artan ayak sesinin su kuyusunun şeklini nasıl değiştirdiğini ve sıcaklıklar yükseldikçe su kuyusu sakinlerinin davranışlarının da nasıl değiştiğini keşfetti. Birçok otçul için su kuyusu giderek daha riskli bir yer haline geliyor, ancak yeni kuş türleri bu vahaya akın ediyor. Yağmur bulutları bir araya geldikçe, ufukta başka bir dramatik değişiklik var ama bu su birikintisi sakinleri için ne anlama geliyor?

Yağmurlar su çukuruna düştü ve altı ay sonra ilk kez çimen büyümeye başladı, su artık her yerde ve vahşi yaşamın kaderini değiştirdi. Su kuyusu alanı tamamen yemyeşil bir otlak alanına dönüştü. Chris ve ekip, 'su deliği sırtlan klanının' bu yeni koşullarla nasıl başa çıktığını ortaya koyuyor. Ella, su deliği zaman çizelgesindeki büyük değişikliği ve bölgeye akan yeni rekabeti ortaya çıkarır: antiloplar. Büyük göç, yağmurların düzenini takip ediyor ve binlerce antilop sürüsünü Mwiba Vahşi Yaşamı Koruma Alanına doğru itiyor. Yağmurlar devam ederken değişen sadece su birikintisinin etrafındaki manzara değil; bol miktarda yiyecek ve su ile birçok ot obur için doğum mevsimi. Nüfus artışı su kuyusu alanını nasıl etkileyecek? Yağmur mevsimi sonunda Ella, son üç mevsimde hayvanların su deliğini nasıl kullandıklarını keşfetmek için verileri araştırıyor: En çok suyu hangi hayvanlar içti? Toplamda kaç hayvan geldi? Ve bunların arasından en sık hangi türler geldi?