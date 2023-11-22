Süveyş Kanalı nerede? Süveyş Kanalı hangi ülkede ve nereye bağlı?

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Dünyanın en önemli su yolları arasında yer alan kanal, Afrika çevresinde dolaşmaya gerek kalmadan Asya ile Avrupa arasında deniz taşımacılığı yapılmasına olanak sağlar. Eski gemiciler ticarette oldukça fazla yol gitmek zorunda kaldıkları için böyle bir kanal yapma gereksinimi ortaya çıkmıştır. Süveyş kanalı nerede? Süveyş kanalı hangi ülkede? Süveyş kanalı ne zaman açıldı? İşte, merak edilen detaylar.

Süveyş Kanalı Nerede?

Süveyş Kanalı, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan bir bölgede konumlanmıştır. Mısır topraklarının Osmanlı hâkimiyeti altında olduğu dönemde açılan bu kanal, Mısır valisi İsmail Paşa zamanında 1869 senesinde tamamlanmıştır. Dünyada kapakları olmayan en uzun kanaldır. Diğer kanallarla karşılaştırıldığında kaza oranı hemen hemen sıfırdır. Gece ve gündüz geçiş yapılabilmektedir. Güney Avrupa ülkeleri ile Basra Körfezi ülkeleri arasındaki deniz ticaretinin canlanması, kanalın dünya ticaretindeki öneminin artmasına olanak sağlayacak bir durum olarak ön plana çıkmaktadır.

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Marlboro kanalı olarak da tanınan Süveyş Kanalı'nın yapımı, 17 Kasım 1869 tarihinde tamamlanmıştır. Gemilerin geçiş güzergâhını kolaylaştırması, ticaret ve diğer ilişkilerin gelişmesini artırmak hususunda önemli bir yere sahiptir. Beşeri bir yapıdır; yani doğal bir oluşum sonucu meydana gelmemiştir. Deniz ulaşımında kolaylıklar sağlaması adına inşa edilmiş olan bu yapı, tüm millet ırkının geçiş hakkının bulunduğu bir kanaldır. Savaş veya barış durumunda ticaret ve savaş gemileri geçiş için herhangi bir sınırlandırmaya tabi tutulmamaktadır. Yapay yollarla işlenmiş bu su geçidinin günümüzdeki son halinin uzunluğu 193 km, genişliği 205 metre ve derinliği 24 metredir. Dar inşası nedeniyle tek şeritli bir şekilde yol almaktadır. Kanal ülke ekonomisinin gelişmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Ortalama olarak günlük 74 geminin geçiş yaptığı ve bu trafik akışından günlük yaklaşık yedi milyon kadar kazanç oluşturan Süveyş Kanalı, Mısır’ın en büyük üçüncü döviz kaynağıdır.

Süveyş Kanalı Hangi Ülkede?

Hem coğrafi hem de politik olarak oldukça önemli bir konumda yer alan Süveyş Kanalı, günümüzde Mısır'a bağlıdır. Sina Yarımadasının batı tarafında yer alır. Mısır valisi İsmail Paşa zamanında 1869 yılında tamamlanan Süveyş Kanalı'nın açılmasına İngiltere karşıydı. Bu sebeple 1882'de Mısır'ı işgal etti ve kanalın kontrolünü ele geçirdi. Mısır ise 1914'e kadar Osmanlı'ya olan bağlılığını sürdürdü. Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı sırasında kanalı geri alabilmek amacıyla 1. ve 2. kanal harekâtlarını düzenlese de ne yazık ki başarılı olamadı.

Süveyş Kanalı Ne Zaman Açıldı?

Yüzyılda Portekizliler Hint Okyanusu'na geçerek Baharat Yolu'nu kontrol altına alıp Osmanlı'nın doğudaki topraklarını tehdit etmeye başladılar. Bunun üzerine Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayacak bir kanal açma konusunda girişimde bulundular. Ancak bu girişimler çeşitli sebeplerden dolayı başarıya ulaşamadı. Dünyanın en stratejik su yollarından biri olan Süveyş Kanalı, 17 Kasım 1869'da açıldı. Akdeniz'le Kızıldeniz'i birbirine bağlayan bu kanal Batı ülkeleriyle Doğu ülkeleri arasındaki deniz ticaretinde Afrika kıtasını dolaşmadan Akdeniz üzerinden sağlanan ulaşımı oldukça kolaylaştırdı. Türkiye'deki boğazların aksine Mısır Süveyş Kanalı'ndan geçen gemilerden ücret almamaktadır. Böylelikle kanal Mısır’ın stratejik önemini artırmasının yanı sıra bu ülkeye önemli bir gelir kaynağı da sağlamaktadır.

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