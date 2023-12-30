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        Haberler Spor Futbol Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama: İki takımın anlaşmaya uymaması üzücü! - Futbol Haberleri

        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama: İki takımın anlaşmaya uymaması üzücü!

        Süper Kupa maçının organizatörü olan ve Suudi Arabistan Devleti destekli turizm şirketi Riyadh Season, yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 09:49 Güncelleme: 30.12.2023 - 09:53
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        • 1

          Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçının ülkemizin kutsal değerlerine ve sembollerine yapılan saygısızlık nedeniyle ertelenmesinin ardından organizatör şirketten açıklama geldi.

        • 2

          Suudi Arabistan devletine bağlı bir kuruluş olan ve Süper Kupa maçının organizatörü olan Riyadh Season'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

        • 3

          "Öncelikle, kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuz gururu vurgulamak isteriz. Bunların arasında spor sahaları da vardır.

        • 4

          Maçın, kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın spor yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk. Özellikle de bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantıları çerçevesinde belirtildi.

        • 5

          Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşüldüğü için ve uluslararası yönetmelikler, düzenlemeler uyarınca bu maç için yönetmeliklerin gerekliliklerine uyulması gerektiğini vurguladık.

        • 6

          Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu statünün tanınması için stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık.

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          Bu anlaşmaya rağmen, iki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı."

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