Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama: İki takımın anlaşmaya uymaması üzücü!

Maçın, kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın spor yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk. Özellikle de bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantıları çerçevesinde belirtildi.