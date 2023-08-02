Suudi Arabistan'a transfer olan yıldız futbolcular!

HANGİ KULÜPLER YATIRIM YAPACAK?

PIF, dünyanın en büyük petrol şirketi olan Saudi Aramco'nun yüzde 70 hissesine sahip. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, aynı zamanda Premier Lig'in köklü ekiplerinden biri olan Newcastle United'ın da sahibi. Kulübün hisselerinin yüzde 80'i Suudi konsorsiyumun elinde. PIF'in Suudi Arabistan'ın önde gelen dört kulübünü finanse edeceği belirtiliyor.

PIF'in Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal ve Al Nassr'ın hisselerinin yüzde 75'ini kontrol edeceği, yüzde 25'lik kısmına ise kar amacı gütmeyen bir kuruluşun sahip olacağı kaydediliyor.