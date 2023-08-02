Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Dünya Futbolu Suudi Arabistan'a transfer olan yıldız futbolcular! - Futbol Haberleri

        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldız futbolcular!

        Suudi Arabistan Ligi, dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun ardından Avrupa'nın önemli futbolcularını bünyesine katmaya devam ediyor. Yaz transfer dönemine damga vuran Suudi kulüpleri birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı. İşte Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cristiano Ronaldo'nun Ocak 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transferinin ardından adeta atağa geçen Suudi Arabistan futbolu astronomik bedeller ile kadrosuna yıldızları katmaya devam ediyor. Dünyanın en ünlü futbolcularını renklerine bağlamak için harekete geçen Suudi Arabistan, böylece ülkenin tanıtımını da yapmayı planlıyor.

        • 2

          YATIRIMLARIN ARKASINDA NE VAR?

          Suudi Arabistan son dönemde uluslararası yatırımlar yapmaya başladı. Türkçesi 'Kamu Yatırım Fonu' olan Public Investment Fund (PIF), Suudi Arabistan hükümetine ait olan ve ülkenin ekonomik çeşitlendirilmesi, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik gibi hedefleri desteklemek için kullanılan bir finansal araç.

        • 3

          HANGİ KULÜPLER YATIRIM YAPACAK?

          PIF, dünyanın en büyük petrol şirketi olan Saudi Aramco'nun yüzde 70 hissesine sahip. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, aynı zamanda Premier Lig'in köklü ekiplerinden biri olan Newcastle United'ın da sahibi. Kulübün hisselerinin yüzde 80'i Suudi konsorsiyumun elinde. PIF'in Suudi Arabistan'ın önde gelen dört kulübünü finanse edeceği belirtiliyor.

          PIF'in Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal ve Al Nassr'ın hisselerinin yüzde 75'ini kontrol edeceği, yüzde 25'lik kısmına ise kar amacı gütmeyen bir kuruluşun sahip olacağı kaydediliyor.

        • 4

          Suudi Arabistan'ın yolunu tutan son isim ise Bayern Münih'ten Sadio Mane oldu. Senegalli yıldız yılda 40 milyon Euro kazanacak. İşte Suudi Arabistan'a transfer olan diğer yıldızlar:

        • 5

          İŞTE TRANSFER OLAN YILDIZLAR!

          N'Golo Kante - Al-Ittihad

        • 6

          Karim Benzema - Al-Ittihad

        • 7

          Jota - Al-Ittihad

        • 8

          Alex Telles - Al Nassr

        • 9

          Ruben Neves - Al Hilal

        • 10

          Marcelo Brozovic - Al Nassr

        • 11

          Roberto Firmino - Al Ahli

        • 12

          Milinkovic Savic - Al Hilal

        • 13

          Seko Fofana - Al Nassr

        • 14

          Edouard Mendy - Al Ahli

        • 15

          Kalidou Koulibaly - Al Hilal

        • 16

          Riyad Mahrez - Al Ahli

        • 17

          Allan Saint-Maximin - Al Ahli

        • 18

          Moussa Dembele - Al-Ettifaq

        • 19

          Fabinho - Al Ittihad

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey atamalar
        Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey atamalar
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Dünyadan Süper Ay manzaraları
        Dünyadan Süper Ay manzaraları
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok
        "Kariyerini bitiriyordu"
        "Kariyerini bitiriyordu"
        RTÜK'ten Disney +'a inceleme
        RTÜK'ten Disney +'a inceleme
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Habertürk Anasayfa