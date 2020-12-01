Süt yardım başvurusu nasıl yapılır? Süt parası nasıl alınır? Sorusu doğum yapan anneler tarafından merak ediliyor. 2020 yılında annelere 202 TL değerinde süt parası yardımında bulunuluyor. Ödemeler ise PTT üzerinden yapılıyor. İşte, süt yardımı başvuru şartları hakkında detaylar...
SÜT YARDIM PARASI NEDİR?
Süt yardımı, 2015 yılından sonra doğum yapan anneler adına verilen maddi destektir. Halk arasında emzirme ödeneği olarak bilinen süt yardımının çerçevesi ilgili kurum ve bakanlık tarafından çerçevelenmiştir. Süt yardımının genel özellikleri belirlenmiştir:
• Süt yardımı ödemeleri, sadece bir defalık olacak şekilde gerçekleştirilmektedir.
• Süt yardımı ödemeleri, sadece bir defalık olacak şekilde gerçekleştirilmektedir.
• SSK’lı olarak çalışan kadınlar ya da SSK’lı erkeklerin çalışmayan eşleri adına, emzirme ödeneği hazırlanmaktadır.
• 4A ve 4B sigortalılar ya da sigortalıların eşleri, emzirme ödeneğinden faydalanabilirler.
• 2015 yılından sonra doğan çocukların her biri için ayrı ayrı süt yardımı ödemesi yapılmaktadır.
SÜT YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Süt parası başvurusu yapmak için gerekli görülen şartlar şu şekilde sıralanır:
Süt parası ödemeleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm kadınlara verilebilir.
Kişilerin sigortalı olarak çalışması ya da eşlerinin sigortalı olması yeterlidir.
Süt parası ödemesi, 4C yani emekli sandığına bağlı sigortalılar adına gerçekleştirilmez.
Sigortalıların süt parasından faydalanabilmeleri için çocukların 2015 tarihinden sonra dünyaya gelmesi gerekir.
5 yaşını tamamlamayan çocuklar için süt parası ödeneği hazırlanır.
Emzirme ödeneğinden faydalanabilmek için doğumun gerçekleşmesi ve doğan çocukların hayatta olması şarttır.
Emzirme ödeneği başvurusundan önce, çocukların kimlik belgesinin çıkarılması gerekir.
Süt parası ödemeleri, sadece annelere yapılmaktadır. Babaların süt ödeneğini çekmesine izin verilmez.
SSK’lı olarak çalışan kadınların eşleri için de süt parası ödeneği çıkarılmaz.
SÜT YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğumun gerçekleşip sisteme düşmesinden hemen sonra, anneye süt parası verilmesi kararı alınır. Ardından anneye verilecek süt parası için banka hesabına bakılır. Annenin ilgili bankalarda hesabı varsa, para direkt olarak bu hesaplara yatırılır. Ancak anne veya babanın Bağ-Kur’lu olması durumunda başvuru alınabilir. Başvurular ikamet edilen il ya da ilçedeki Sosyal Güvenlik Kurumu’na bizzat gidilerek yapılır. Kimlik belgesi ile doğuma ait evrakların kullanılması ile yapılacak başvuru, 15 gün içinde sonuçlanır.
Süt parası başvurusu için kullanılması gereken evraklar şu şekilde sıralanabilir:
Süt parası müracaat talep dilekçesi
Doğum raporu
Doğum raporu
Kimlik belgesi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!