Süt üreticilerine Rekabet'ten soruşturma
Rekabet Kurumu süt sektöründe çiğ süt alımı pazarı, paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarı ve süt yemi satışı pazarında geniş çaplı bir soruşturma açılmasına karar verdi
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt alımı, süt yemi satışı, paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ile satışı pazarlarında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler ile Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneğinin fiyat tespiti, pazar paylaşımı, rekabete hassas bilgi değişimi gibi eylemlerde bulunarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma tamamlandı.
Buna göre, Kurulca, çiğ süt alımında faaliyet yürüten 40, süt yemi satışı pazarında yer alan 3, paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ile satışını yapan 13 olmak üzere 56 teşebbüs hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.
Çiğ süt alımı pazarı bakımından;
Süt yemi satışı pazarı bakımından;
Paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarı bakımından;
hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.