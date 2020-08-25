Süt maskesi tarifleri

Süt eski zamanlardan beri cilt bakımı ve cildi güzelleştirmek için kullanılmaktadır. Yüksek oranda kalsiyum içermesinden dolayı vücuda faydası haricinde de cildi beslemektedir. Süt ile uygulanan bakım en ekonomik güzellik yöntemlerinden biridir.

Botoks Etkili Süt Maskesi

1 tatlı kaşığı süt, limon suyu, bal, 1 yumurta sarısı ve yarım çay kaşığı tuzu güzelce karıştırın. Cildinize uygulayın. Yaklaşık 10 dakika bekleyin ve karışımdan bir kat daha sürerek 10 dakika daha bekleyin. Süre dolduğunda son olarak bir kat daha sürün, 10 dakika daha bekleyin ve cildinizi ılık su ile temizleyin. Cildinizin canlı ve parlak görünmesini sağlayacaktır. İhtiyaç duyduğunuz zamanlarda uygulayabilirsiniz.

Siyah Nokta Giderici Süt Maskesi

1 su bardağı sütü kaynayıncaya kadar pişirin. Bir taraftan 1 adet turpu rendeleyin ve kaynayan sütün içerisine atarak, 2 dakika kadar beraber kaynamasını sağlayın. Karışımı soğuduktan sonra ağzı kapalı bir kabın içerisinde 24 saat boyunca dinlenmeye bırakın. Ardından cildinize uygulayın. Yaklaşık 15 dakika bekleyin. Haftada 3 kere uygulayabilirsiniz.

Kırışık Giderici Süt Maskesi

1 adet yaş maya ve 2 yemek kaşığı ılık sütü karıştırın. Karışımı temizlediğiniz cildinize uygulayın. Kırışıklıkların olduğu bölgelere daha yoğun uygulayabilirsiniz. Yaklaşık 10 dakika bekletip, ılık su ile durulayın. Haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

Nemlendirici Süt Maskesi

5 adet çileği ezin ve çıkan suyunu süzün. Çilek suyunu içerisine 1 su bardağı süt ekleyin ve karıştırın. Cildinize uygulayın ve 15 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulamanız cildinizi derinlemesine nemlendirecektir.

Pürüzleri Giderici Süt Maskesi

1 yumurta sarısını ve 2 yemek kaşığı sütü iyice çırpın. Cildinize masaj yaparak uygulayın. Yaklaşık 15 dakika bekleyin ve önce ılık sonra soğuk su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz. Cildinizi nemlendirerek, pürüzsüz görünmesini sağlayacaktır.