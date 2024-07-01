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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Süt Kardeşler' turnede

        'Süt Kardeşler' turnede

        Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından sahnelenen tiyatro oyunu 'Süt Kardeşler' 10 temmuz'da Antalya, 11 Temmuz'da Alanya, 12 Temmuz'da Denizli, 25 Temmuz tarihinde ise İzmir'de tiyatro severlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 12:43 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:46
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        'Süt Kardeşler' turnede
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        İlk olarak Türk tiyatrosunun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahnelenen, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla tekrar sahneye taşınan “Süt Kardeşler”, Temmuz ayı boyunca turneye çıkıyor. İzleyenleri kahkahaya boğacak oyun, 10 Temmuz’da Antalya Açıkhava Tiyatrosu, 11 Temmuz’da Alanya Açıkhava Tiyatrosu, 12 Temmuz’da Denizli Açıkhava Tiyatrosu, 22 Temmuz Muğla Telmessos Açıkhava Tiyatrosu, 23 Temmuz Muğla Bodrum Kalesi ve 25 Temmuz’da ise İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu’nda tiyatro severlerle buluşacak.

        Bahriyeli iki askerin bilerek izin kâğıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık, Bahriyeli Komutan Gazanfer sayesinde sonuca kavuşturuluyor. Geleneksel Türk Tiyatrosundan örnekler sunan oyun, sahne, dekor ve kostümleriyle izleyenleri 1950’li yıllara götürüyor.

        Yalan ve yanlışlıklarla başlayan oyun, geleneksel ile batı tiyatrosunu birleştiren, 2 saat boyunca kahkahaya doyacağınız vodvil örnekleri arasında yer alıyor.

        Oyuncu kadrosunda Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Deniz Pulaş, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Lidya Ersemiz’in yer aldığı müzikal unsurlar içeren, danslarıyla izleyicilere hareketli ve keyifli dakikalar yaşatacak “asabi-komedi” türündeki oyunun biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı.

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        #Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu 
        #Süt Kardeşler
        #tiyatro
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