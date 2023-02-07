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Süt Kansızlık Yapar mı?

Hemen hemen herkes bu durumu beslenmedeki demir eksikliği ile ilişkilendirir. Ancak yemek zorunda olduğumuz yiyecekleri bilmenin yanı sıra, olayın diğer yüzünü de bilmek gerekir. Çünkü bazı gıdalar vücudumuzdaki demirin emilmesinde rol oynadıkları için kaçınılması gereken yiyeceklerdir. Kansızlık; sağlık durumumuzu değiştirebilen, baş dönmesi, aşırı yorgunluk, baş ağrısı ve iştahsızlık gibi rahatsızlıklar hissetmemize neden olan bir durumdur. Tüm bu nedenlerden dolayı kansızlık için hangi yiyeceklerin yasak olduğunu keşfetmek ve bu durumu tedavi ederken mümkün olduğunca onlardan kaçınmak önemlidir.

Kansızlığı tedavi etmek ve doğal sağlık durumunuza geri dönmek istiyorsanız süt ürünlerini es geçmeniz önerilmektedir. Bu gıda grubu demirin emilimini engeller ve bu nedenle bu mineral eksikliğine neden olabilir. Demir emilimini engellemekten sorumlu olan kalsiyum ve kazein, fazla alındığında sağlığımızı etkileyen iki mineraldir. Bu nedenle, süt tüketimini azaltın ve bunu başaramazsanız sağlığınızı iyi durumda tutmanıza yardımcı olacak olan sebze versiyonlarını tercih edin. En çok kansızlık yapan gıdalar aşağıda listelenmiştir.

Kekik

Adaçayı

Çay ve kahve

Sirke

Soya

Süt ve süt ikameleri zayıf demir kaynaklarıdır. Süt, vücudun demiri gıda ve takviyelerden emme kabiliyetine müdahale eder. Aşırı inek sütü, bağırsaklarda mikroskobik hasara neden olabilir ve az miktarda kan kaybına sebebiyet verebilir. Kan kaybedildiğinde onunla birlikte demir de kaybedilir. Sütün iyi nitelikleri vardır (yağ, protein, kalsiyum, D vitamini vb.). Ancak süt ve süt alternatifleri (soya sütü gibi) çeşitli nedenlerle demir eksikliği anemisi olan çocuklar için iyi değildir.

İnek sütü ve süt alternatifleri demir açısından düşüktür.

Süt, vücudun gıdalardaki ve takviyelerdeki demiri emme kabiliyetine müdahale eder.

Aşırı inek sütü içmek bağırsaklarda mikroskobik hasara ve az miktarda kan kaybına neden olabilir. Kan kaybedildiğinde demir de kaybedilir.

Çok fazla süt içmek, çocukların daha az katı gıda yemesine neden olabilir. Çünkü sıvı ile çabuk doyarlar. Çocukların beslenmelerinde katı gıdalar genellikle ana demir kaynağıdır.

Bebeklerde Kansızlık Sütle Bağlantılı mı?

Uzmanlar, yalnızca tam yağlı inek sütü tüketen bir çocuğun diğer rahatsızlıkların yanı sıra demir eksikliği, solgunluk, ağız ve dil köşesinde iltihaplanma, kalp sorunları gibi hastalıklara neden olan kansızlıktan muzdarip olma riski altında olduğunu ifade etmektedir. Düşük demir seviyesinin neden olduğu kansızlık, bu hastalığın en yaygın şeklidir. Vücut belirli besinler yoluyla demir alır. Ayrıca eski kırmızı kan hücreleri ile yeniden kullanır. Yeterince demir içermeyen bir beslenme en yaygın kansızlık nedenidir. Hızlı büyüme dönemlerinde daha fazla demire ihtiyaç duyulur. Bebekler vücutlarında depolanmış demir ile doğarlar. Hızlı büyüdükleri için bebeklerin ve küçük çocukların her gün çok fazla demir emilimi yapması gerekir. Demir eksikliği anemisi en sık 9 ila 24 aylık bebekleri etkiler.

Emzirilen bebeklerin daha az demire ihtiyacı vardır. Çünkü demir, anne sütüne geçtiğinde daha iyi emilir. Anne sütü veya demir takviyeli mama kullanmak yerine inek sütü içen 12 aydan küçük bebeklerin kansızlığa yakalanma olasılığı daha yüksektir. Bu anlamda inek sütü kansızlığa neden olur. Çünkü daha az demir içerir ve vücudun demiri emmesini zorlaştırır. Çok fazla inek sütü içen 12 aydan büyük çocuklar, demir içeren diğer sağlıklı yiyecekleri yeterince yemezlerse kansızlığa yakalanabilirler.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk