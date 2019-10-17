Süt alerjisi nedir

Sütün içinde bulunan proteinlere karşı vücudun gösterdiği tepkilere süt alerjisi denmektedir. Alerjiye yol açan besinlerde çocuklar için ilk sırada yer almaktadır. Genellikle inek sütü vb. sütler bu alerjinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çocukların bebeklik zamanlarında çok nadir görülmektedir.

Meydana gelen bu alerji; çocukların büyüdükçe gelişen bağışıklık sistemleri ile tedavi edilmeden düzelmektedir. Çocukların %90’ı süte karşı gelişen hassasiyetlerini 3 yaşından sonra kaybederler. Ancak bu durum sonucu ilerleyen yaşlarda astım oluşma ihtimali fazla olabilmektedir.

Bu alerjide süt içildikten sonra hemen görülebilen belirtiler bulunmaktadır. Fakat çoğu zaman değişkenlik gösterebilmektedir. Bazen sindirim ve solunum sisteminde görülürken bazen de farklı sistemlerde gelişebilmektedir.

Süt alerjisinde görülen belirtiler;

Mide bulantısı ve kusma,

Kramp ve karın ağrısı,

İshal,

Karında oluşan şişkinlik ve gaz,

Deride oluşan kurdeşen, egzama,

Astım,

Saman nezlesi şeklinde görülebilmektedir.

Bu belirtilerin oluşması genellikle birkaç sisteminde meydana gelen belirtilerle ortaya çıkabilmektedir. Bazı zamanlarda ortaya çıkan anaflaksi oluşabilmektedir. Daha ağır görülen belirtilerde ağırlaşmadan doktor müdahalesi yapılması gerekmektedir. Teşhisi ise çok kolay bir şekilde olmaktadır.

Süt içiminde gözlenen belirtiler, içim kesildiğinde ortadan kalkıyorsa anlaşılmaktadır. Tedavisi ise ömür boyu süren bir durum olmamasından dolayı sadece 3 yaşına kadar süt içimi sınırlandırılabilmektedir.