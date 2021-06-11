Evde süs bitkisi ve fide yetiştiriyorsanız dikkat!

Meyve ve sebze fideciliği yapan Gökhan Yemencioğlu pandemiyle birlikte evde hobi olarak süs bitkisi ve fide yetiştiren vatandaşların sayısının arttığını belirtti.
İHA'nın haberine göre daha başarılı bir üretim için bilgili hareket etmenin önemine değinen Yemencioğlu, özellikle toprak seçimi ve sulamanın bitki yetiştirmede hayati değer taşıdığını anlattı.
Toprak seçiminde hafif süzek ve minerallerce zengin topraklar kullanmaları gerektiğini söyleyen Yemencioğlu, bitki yetiştirirken sulamanın önemli bir konu olduğunu ve her bitkiye göre değişkenlik gösterdiğini kaydetti.
EVDE BİTKİ YETİŞTİRİRKEN TOPRAK SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Birçok toprak çeşidi olduğunu aktaran fideci Gökhan Yemencioğlu, “Evlerimizde bitkilerimiz için kullanacağımız topraklar humuslu, kumlu tınlı, hafif süzek olmalı. Piyasada bazı geçirimsiz topraklar var killi dediğimiz. Çok fazla killi toprak olmamalı. Biz mineral maddece ve bitki besin elementlerce yüklü topraklar tavsiye ediyoruz. Yanmış koyun gübresiyle veya hazır torf ile desteklersek çok daha verimli bir toprak elde ederiz. Evde hobi bahçesi tarzı yerlerde bu tür toprakları kullanmalıyız. Daha sonra eğer toprak zayıfsa azot, fosfor, potasyum gibi gübrelerle de destekleyebiliriz toprağımızı” diyerek hobi olarak evlerinde bitki yetiştirmek isteyen vatandaşlara önerilerde bulundu.
“BİTKİ ÇEŞİDİNE GÖRE SULAMA DA DEĞİŞİYOR”
Bitki yetiştirirken sulama konusunun önemli olduğunu ve bitkiden bitkiye değiştiğini belirten Yemencioğlu, “Sulama her bitki çeşidine göre değişir. Bitki çeşidine göre sulama metodunu öncelikle olarak mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Daha sonra bitkiyi öyle sulamamız gerekiyor. Bazı bitkiler üst sulamayı sevmez, saksının tabağına koyarak suyu alttan almasını sağlamamız gerekiyor. Bazılarını yukardan sulamamız gerekiyor. Bazılarını iki günde bir, bazılarını bir haftada on günde bir sulamamız gerekiyor. Bitki çeşidine göre değişik bir sistem var, mutlaka bunu öğrenmemiz ve bilmemiz gerekiyor” dedi.
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