SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı Survivor 2022’de bu akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ile Gönüllüler, 4. dokunulmazlık oyununda zorlu bir su parkurunda karşılaştı. İki takım da dokunulmazlığı kazanarak konseyi rahat geçirmek istiyordu. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar hızlı olmaları, dengede kalmaları, engelleri iyi geçmek için çaba gösterdi. Nefes kesen karşılaşmaları ekrana geldiği oyunda ilk turda kadın yarışmacılar karşılaştı. Kıyasıya mücadelede kazanan 8-5 skorla Ünlüler oldu. Erkek yarışmacılar da kazanan ise 8-4 skorla Ünlüler oldu. Böylece Ünlüler, son dokunulmazlık oyununu kazandı.