Survivor Tuğba kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler kadrosuna dahil olan Tuğba Yeni'nin biyografisi
Survivor 2025 All Star yeni kadrosu ile 1 Ocak tarihi itibarıyla izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl Survivor All Star formatıyla ekranlara gelecek olan yarışmanın kadrosu belli oldu. Yeni sezonda yarışacak 'Ünlüler ve Gönüllüler' takımı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Bu kapsamda Gönüllüler kadrosuna dahil olan Tuğba Yeni'ın hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Survivor Tuğba kimdir?" İşte Survivor 2025 Gönüllüler kadrosuna dahil olan Tuğba Yeni'nin hayatı ve kariyeri...
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Survivor 2025 All Star için geri sayım başladı. Ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da ilk tanıtım yayınlandı. Bu yıl All Star formatında yayınlanacak Survivor'da; sporcular, sanatçılar, birçok ünlü isim ve gönüllü yarışmacı zorlu parkurda şampiyon olmak için yarışacak. Kadroya gönüllülerden dahil olacak Tuğba Yeni'nin biyografisi yarışmayı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor Tuğba kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Survivor Tuğba'nın hayatı...
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TUĞBA YENİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Milli atlet olan Tuğba Yeni, Pentatlon Salon Türkiye Rekortmeni ve Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. 1995 doğumlu Tuğba Yeni, 29 yaşındadır. Milli atlet unvanına sahip Tuğba Yeni, Pentatlon Salon Türkiye Rekortmeni olarak biliniyor.
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SURVİVOR 2025 KADROSU
ÜNLÜLER TAKIMI
İsmail Balaban
Serenay Aktaş
Barış Murat Yağcı
Sema Aydemir
Zeynep Alkan
Batuhan Karacakaya
Yağmur Banda
Ayşe Yüksel
Adem Kılıçcı
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GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Batuhan
Tuğba
Adilhan
Dilşah
Mevlüt
Kübra
Göksu
Kaan