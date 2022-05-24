Survivor’un dikkat çeken isimlerinden biri olan Suda Burcu gündeme geldi. Programın 23 Mayıs akşamı ekrana gelen yeni bölümünde eleme potasına dahil olan Survivor Sude’nin hayatı merak konusu oldu. İşte, Survivor Suda kimdir, kaç yaşında ve nereli sorusunun cevabı…

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?

Aslen tekvandocu olduğu bilinen Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 İzmir'de dünyaya geldi. Sporcu bir aileden gelen Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu.

Henüz 25 yaşında olan Sude Burcu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisidir. Sude Burcu spor hayatına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde profesyonel olarak devam ediyor.

Aynı zamanda da zumba eğitmenliği de yapan Sude Burcu Boğa burcudur. Sude Burcu'nun 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.

SURVİVOR SUDE ELENDİ Mİ?

Programdaki performansıyla beğeni toplayan Survivor Sude, 23 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan 112.bölümde eleme adayı oldu. Survivor yarışmacısı Sude Burcu'nun elenip elenmediği 24 Mayıs akşamı yayınlanacak yeni bölümün ardından belli olacak.