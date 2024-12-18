Survivor Serenay kimdir? Survivor All Star 2025 yarışmacısı Serenay Aktaş'ın biyografisi
Survivor için geri sayım sürerken, All Star kadrosu şekilleniyor. İddialı kadrosuyla izleyici ile buluşmaya hazırlanan Survivor'da Acun Ilıcalı, All Star'da ünlüler ve gönüllüler takımını açıkladı. Bu kapsamda Survivor All Star kadrosuna katılan Serenay Aktaş'ın hayatı ve kariyeri merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Serenay Aktaş kimdir? İşte Survivor All Star 2025 yarışmacısı Serenay Aktaş'ın biyografisi...
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Survivor All Star'da heyecanlı bekleyiş sürüyor. Zorlu ada şartları ve iddialı parkurlarıyla yarışmacıların ter döktüğü Survivor'da, 2025 All Star kadrosu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor kadrosuna katılan isimler arasında yer alan Serenay Aktaş'ın hayatı, yayınlanan fragmanın ardından araştırılmaya başlandı. Peki, "Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte 2025 Survivor All Star yarışmacısı Serenay Aktaş hakkında tüm merak edilenler...
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SERENAY AKTAŞ KİMDİR?
1 Ekim 1993 tarihinde İstanbul, Bakırköy'de dünyaya gelmiştir. Futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra, Serenay Aktaş Kanıt dizisinde oyunculuğa başladı. Ardından Türk Malı, Yahşi Cazibe, Kalbim Seni Seçti ve Alemin Kıralı gibi dizilerde konuk oyuncu olduktan sonra ilk ana cast projesi Arka Sıradakiler dizinde Gülüm karakteriyle tanındı.
Sonraki yıl Serenay Aktaş Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde "Ayşe Hatun" karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl'da bir sezon oynadıktan sonra Serenay Aktaş'ın ilk sinema filmi olan Çılgın Dersane 3'te "Merve" karakterini canlandırdı. Serenay Aktaş 2014 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor Ünlüler - Gönüllüler'e katılan Serenay Aktaş; Survivor'da Ünlüler adasında 91 gün kaldıktan sonra adaya veda etmiştir. Survivor yarışmasının ardından Figüran isimli sinema filminde başrol oynadı. Ardından Kaçak Gelinler'de "Pınar" karakterini oynadı. Survivor All Star'da Ünlüler takımında yarışmacı olarak yarıştı. 2015 yılında Acil Aşk Aranıyor dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı.
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2016 yılında Gülümse Yeter dizisinde Melis Özkan karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı. Daha sonra sırasıyla İlişki Durumu: Karışık, İlişki Durumu Evli dizilerinde yer aldı. Kanal D'nin TMC yapımlı Meryem dizisinde "Burcu Komiser" rolünü canlandırdı. 2021 yılında ise, FOX'ta yayımlanan Savaşçı adlı dizide başrol karakter olarak Teğmen Selcen Efe karakterini canlandırdı.
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SURVİVOR 2025 KADROSU
ÜNLÜLER TAKIMI
İsmail Balaban
Serenay Aktaş
Barış Murat Yağcı
Sema Aydemir
Zeynep Alkan
Batuhan Karacakaya
Yağmur Banda
Ayşe Yüksel
Adem Kılıçcı
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GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Batuhan
Tuğba
Adilhan
Dilşah
Mevlüt
Kübra
Göksu
Kaan