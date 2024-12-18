SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

1 Ekim 1993 tarihinde İstanbul, Bakırköy'de dünyaya gelmiştir. Futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra, Serenay Aktaş Kanıt dizisinde oyunculuğa başladı. Ardından Türk Malı, Yahşi Cazibe, Kalbim Seni Seçti ve Alemin Kıralı gibi dizilerde konuk oyuncu olduktan sonra ilk ana cast projesi Arka Sıradakiler dizinde Gülüm karakteriyle tanındı.

Sonraki yıl Serenay Aktaş Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde "Ayşe Hatun" karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl'da bir sezon oynadıktan sonra Serenay Aktaş'ın ilk sinema filmi olan Çılgın Dersane 3'te "Merve" karakterini canlandırdı. Serenay Aktaş 2014 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor Ünlüler - Gönüllüler'e katılan Serenay Aktaş; Survivor'da Ünlüler adasında 91 gün kaldıktan sonra adaya veda etmiştir. Survivor yarışmasının ardından Figüran isimli sinema filminde başrol oynadı. Ardından Kaçak Gelinler'de "Pınar" karakterini oynadı. Survivor All Star'da Ünlüler takımında yarışmacı olarak yarıştı. 2015 yılında Acil Aşk Aranıyor dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı.