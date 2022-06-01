Survivor Sema kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve nereli? Survivor Sema Aydemir evli mi, eski eşi kim?

Survivor 2022 All Star yarışmacısı Survivor Sema Aydemir hayatı araştırılıyor. Yarışmaya üçüncü kez katılan Sema Aydemir eski kısa mesafe koşucusudur. Peki, Survivor Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2022 Survivor Sema Aydemir hayatı, yaşı ve biyografisi

SURVİVOR SEMA KİMDİR?

17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Bugün 36 yaşında olan Sema Aydemir, 400 m engelli branşıyla tanınan Türk eski kısa mesafe koşucusudur. 2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m Milli takımında yer almıştır.

2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir,Aydemir'in ( Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte) koştuğu 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3:34.71lik dereceyle son sırada kalarak finali göremedi. 2012 Helsinki Avrupa Şampiyonası'na katılmıştır ve 400 m engelli ve 4x400 m bayrak yarışında takım arkadaşları (Meliz Redif ,Özge Gürler ve Pınar Saka) ile yarışmıştır.

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn'lik derecesiyle elde etmiştir.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanmıştır. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunmaktadır. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor ve 2018 Survivor'da ünlüler kadrosunda yer almıştır.

SEMA AYDEMİR EVLİ Mİ, ESKİ EŞİ KİM?

Sema Aydemir, 2017 yılında milli çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile boşanmışlardır. Bu evlilikten Ali Aydemir Apak adında bir oğlu vardır.