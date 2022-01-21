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Survivor Nisa neden yok? 2022 Survivor Nisa gelecek mi? Survivor Nisa yarışmadan ayrıldı mı, elendi mi?

Survivor Nisa neden yok? Survivor Nisa Bölükbaşı yarışmadan ayrıldı mı, geri gelecek mi?

Survivor Nisa neden yok? Sorusu Survivor 2022 All Star izleyicilerinin gündeminde. Survivor 2022: All Star kadrosunda yer alacağı açıklanan Nisa Bölükbaşı'nın yayınlanan bölümlerde yer almaması sonrası izleyiciler "Survivor Nisa neden yok, ne oldu?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar...

21.01.2022 - 13:49 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor 2022, All-Star formatı ile başladı. Yarışmacılar ilk hafta oyunlarını oynarken bir detay izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. O da, Nisa Bölükbaşı'nın her iki takımda da olmayışı... Bu nedenle, Survivor Nisa neden yok, elendi mi ve geri dönecek mi şeklinde soruların yanıtları merak konusu oldu.

    SURVIVOR NISA NEDEN YOK, GERİ DÖNECEK Mİ?

    Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor Nisa'nın durumu hakkında canlı yayında açıklama yaptı. Ilıcalı, Nisa'nın yerine Yağmur Bandana'nın takıma dahil olduğunu belirtirken Survivor Nisa neden yok, geri dönecek mi konularına da açıklık getirdi. 

  • SURVİVOR NİSA'YA NE OLDU?

    Yarışma öncesi Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıların son mesajlarını izleyenlerle paylaşmıştı. Ilıcalı'nın canlı yayınında Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın olmayışı dikkat çekmişti.

    İddiaya göre; Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalandı. İki kez test yaptıran Nisa ikisinde de pozitif çıktı. Bölükbaşı'nın yerine yarışmaya yedeklerden Yağmur Bandana dahil oldu.

  • Gelen bilgilere göre, 10 günlük karantina sürecini tamamlayan Nisa yarışmaya sonradan dahil olacak.

    Acun Ilıcalı da Nisa'nın rahatsızlandığını ve ilerleyen bölümlerde dahil olacağını ifade etti.

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