Takımlar netleşti! Survivor All Star ne zaman başlayacak?
Survivor All Star konseptiyle yeniden ekranlara gelecek. Geçtiğimiz günlerde kadroda yer alan isimleri açıklanan yarışmada takımlar belli oldu. Survivor 2024 hakkında merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte "Survivor 2024 ne zaman başlayacak, takımlar açıklandı mı ve mavi ile kırmızı takımlarında kimler var?" sorularının yanıtları...
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Survivor 2024 kadrosu açıklandı. Acun Ilıcalı paylaşımlarıyla Survivor kadrosunda yer alan isimleri geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan program ile takımlar ve yayın tarihi belli oldu. Peki, Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak, bu yıl Survivor'da takımlar nasıl oluştu? İşte konuyla ilgili bilgiler...
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SURVİVOR 2024 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor All Star'ın ilk bölüm tarihi Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2024 olarak açıklandı.
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SURVİVOR'DA YENİ FORMAT
Survivor All Star'da bu sene performans konuşacak. SMS'in olmadığı yeni sezonda performanslar sonucunda bir kişi şampiyon olacak.
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MAVİ TAKIM (KADINLAR)
Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
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KIRMIZI TAKIM (KADINLAR)
Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
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MAVİ TAKIM (ERKEKLER)
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken
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KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER)
Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok Gören
Nihat Altınkaya