Olaylar yaşanırken uzakta kalmayı tercih eden Sude sonrasında Yağmur, Evrim ve Berna ile konuşurken "Mert'e çok değer veriyorum, tüm bunlara rağmen bunu söyleyebiliyorum. Benim dışımda gelişen bie şeyler var, burada mı öğrenebilirim yoksa çıkınca mı bilmiyorum." dedi.

Sude Burcu, yaşadığı üzüntü sebebiyle gözyaşlarına boğuldu. Sude Burcu, 'Kızgın olsam tamam ama kırgınlık çok başka. Şu anda neyin içinde olduğumu tam olarak bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Belki burada belki de çıkınca öğrenebileceğim bir şey ama ben kendimi biliyorum. Orada burada her şey konuşuluyor zaten. Benim dışımda gelişen şeyler de var ama elimden bir şey gelmiyor' diyerek duygularını ifade etti.