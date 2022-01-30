Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu sevgili mi, aşk mı yaşıyorlar? Survivor'a Mert, Ogeday ve Nisa tartışması damga vurdu!

Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu sevgili mi? Survivor'a Mert, Ogeday ve Nisa tartışması damga vurdu!

Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu hakkındaki dedikodular Survivor 2022: All Star yarışmasına damga vurdu. Sude Burcu'nun ağladığını gören Mert Öcal; Ogeday ve Nisa'dan Nisa'dan hesap sormasıyla büyük bir tartışma yaşandı. İzleyiciler olay sonrası Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu sevgili mi, aralarında ne var? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

30.01.2022 - 22:44 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor All Star yarışmasında tansiyon yükseldi. Survivor All Star ünlüler yarışmacısı Mert Öcal röportajında "Sude benim sivilde değerli bir arkadaşım. Dün üzüldüğünü, ağladığını gördüm. Onun bu kadar üzüldüğünü görünce ben de üzüldüm." dedi. Ardından oyun öncesi görüntüler verildi. Mert, Ogeday ve Nisa arasındaki tartışmalar Survivor'a damga vurdu. 

  • Ogeday'ın Sude'ye "Mert'e güvenme, bence Mert güvenilir birisi değil." dediği öğrenilmesiyle Mert "Sen beni tanıyor musun ki bunu söylüyorsun?" dedi. 

    Ogeday ve Nisa'yı dedikodu yapmakla suçlayan Mert Öcal, Nisa'ya dönerek 'senin bende bir sürü sırrın var ben hiçbirini anlatmıyorum ama sen dedikodu yapıyosun' diyerek sert şekilde yüklendi.

  • Konuya ilişkin röportaj veren Nisa "Sude'nin ilişkisini dün öğrendim. Çünkü orada bir laf atışması vardı. Evrim bir laf soktu Ben sizi gördüm diye. O sırada araya Ogeday girdi. "Bence bulaşma Mert'e güvenme" dedi. Sude 'Ne başlamayacak? Kaç aydır süren bir şey var.'" dedi. Nisa Sude'ye Mert için: Bence Sude'yi parmağında oynatıyor. Biri daha var onu da parmağında oynatıyor. İki kişiyi parmağında oynattığına göre kim bilir kaç kişiyi parmağında oynatıyor. açıklamasında bulundu.

  • Ogeday ise; "Bence yanlış bir şey var, alenen uyarıyorum kızı, Sude benim arkadaşım ve onu uyarıyorum." dedi.  

  • Survivor All Star yarışmacılarından Mert Öcal, Ogeday ve Nisa ile yaşadığı 'Sude dedikodusu' tartışmasını, ünlüler takımı yarışmacılarıyla kendi arasında konuştu. Mert Öcal olay sonrası verdiği röportajda, 'Eğer bu kızı üzmeye devam ederlerse karşılarında beni bulacaklar ve ben de tüm bildiklerimi masaya yatıracağım. Sonra kim rezil olur göreceğiz. Kadınların arkasına saklanıp dedikodu yapıyor. Nisa'yı gaza getirip Sude ve benim dedikodumu yayıyor, açarım ağzımı yumarım gözümü' dedi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.