Survivor All Star yarışmasında dün akşam bir dokunulmazlık oyunu heyecanı daha yaşandı. 29 Mart Salı akşamı ekranlara gelen Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanmak için iki takımda kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu, eleme oldu mu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları...