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Survivor kim elendi, kim gitti? 7 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor eleme adayları kim? 7 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyunu galibi bu akşam oynanan yarış ile belli oluyor. Survivor All Star'da Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele veriyor. İki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Mavi takım ilk olarak Evrim'i, ikinci olarak da Nisa'yı eleme adayı olarak belirledi. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında ise Survivor eleme adayı açıklanacak. İşte 7 Mayıs Survivor son bölümde yaşananlar ve Suvivor 3. eleme adayı ismi hakkında...

07.05.2022 - 19:05 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor All Star'da yarışma heyecanı hız kesmeden devam ederken yarışmacılar bugün üçüncü dokunulmazlık oyunu için ter döktü. Survivor'da kıyasıya mücadele veren Mavi takım ve Kırmızı takımı bu akşam da dokunulmazlık oyununu kazanmak için sahaya çıktı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve üçüncü eleme adayı...

  • SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 

    Survivor'da dokunulmaz olacak takım bu akşam oynanacak oyunların ardından belli olacak. Survivor'da kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacak.

  • SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

    Survivor'da üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı, eleme konseyinin ardından haberimiz güncellenecek.

    Survivor 2022 All Star'da ikinci dokunulmazlığı kaybeden Mavi Takım'dan Nisa Bölükbaşı ikinci eleme adayı oldu.

    Survivor'da ilk eleme adayı Mavi takımdan Evrim Keklik oldu.

  • SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da bu hafta kimin eleneceği henüz belli olmadı. 5 Mayıs akşamı yaşanan konseyin ardından Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu. Merve ve Parviz'in sakatlıkları sebebiyle diskalifiye edilmesinin ardından bu hafta eleme olmayacağı belirtildi.

    Bu hafta 3 dokunulmazlık, haftaya 3 dokunulmazlık oyunu oynanacak ve ardından toplamda 6 eleme adayının ardından bir isim yarışmaya veda edecek.

    Eleme konseyinin ise 10 Mayıs Salı akşamı yapılması bekleniyor.

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