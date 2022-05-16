Survivor'da final yaklaştıkça gerilim de artmaya başladı. Yeni sezonuyla da büyük ilgi gören yarışmada dün akşam haftanın son eleme adayı oldu. İşte, Survivor'da dün akşam dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı kim oldu sorularının cevapları!