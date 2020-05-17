Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor son bölümünün ardından merak konusu oldu. Finale adım adım giderken yarışmacıların heyecanı da artıyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım finali göremeden adadan ayrılıyor.



DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ünlüler takımı ve gönüllüler takımı haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Bir süredir klinikte tedavi gören Nisa’nın da katıldığı yarış nefes kesti. Dokunulmazlığı ise 10'a 4 Gönüllüler takımı kazandı.



SURVİVORDA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı ada konseyine gitmek üzere eleme adayını belirledi. Yapılan oylamanın ardından Mert ve Aycan eleme adayı seçildi.