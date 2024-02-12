Survivor'da dokunulmazlık heyecanı!
Survivor All Star'da dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Gerilim ve tansiyonun hiç düşmediği yarışmada dokunulmazlığı kazanan takımın hangisi olacağı merak ediliyor. Peki, 12 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 12 Şubat Pazartesi günü Survivor All Star'da yaşanan gelişmeler...
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Survivor yeni bölümüyle gündeme geldi. Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Avatar Atakan ve Hakan Hatipoğlu arasındaki gerilim dikkat çekerken, Yasin'in oyun sırasında sakatlanması merak konusu oldu. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim aldı? 12 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...
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12 ŞUBAT DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için kıran kırana bir mücadele yaşandı. Yeni yarışmacıların performansları merak konusu olurken dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı belli oldu. Dokunulmazlık oyununda mücadelede üstünlüğü sağlayan ve kazanan kırmızı takım oldu.
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HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor eleme adayı dokunulmazlık oyununun ardından ada konseyinde belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım ada konseyinde haftanın 3. gitme adayını belirledi. Haftanın üçüncü eleme adayı Mavi takımdan Sahra oldu.
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11 ŞUBAT DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAYBETTİ?
Eleme konseyinde eleme adayını belirlemek zorunda kalan Kırmızı takım, aralarında oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda haftanın 2. eleme adayı belirlendi.
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SURVİVOR ALL STAR'DA POTAYA KALAN İSİMLER
Yapılan oylama sonucu Aleyna 1, Gizem 5, Pınar 7 oy aldı. Böylece Survivor'da 11 Şubat'ın eleme adayı Pınar olarak belirlendi. Böylece haftanın ilk eleme adayları Aysu ve Pınar oldu.