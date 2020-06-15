Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Soruları yarışmanın sevenleri tarafından merak konusu oldu. Adada bir hafta daha kalmak ve şampiyonluğa kalmak için kıyasıya mücadele eden Survivor yarışmacıları dokunulmazlık oyunu ile ter döktü. Ada konseyinde ise Acun Ilıcalı bir önceki yarışmada sakatlanan Elif'in sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu 10-8 skorla Kırmızı takım kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, ada konseyinde yaptığı oylama ile haftanın ilk eleme adayını belirledi. Haftanın ilk eleme adayı ARDAHAN oldu.

SURVIVOR 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 106. Bölümünde Kırmızı takım ile Mavi takım, birinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oyun öncesinde oynanan avantaj oyununu kazanan Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununa bu avantajla çıktı. Oyunun başlarında skorda denge vardı. Fakat Mavi takım, iyi bir performans yakaladıkları dokunulmazlık oyununda skoru 9-3 yapmayı başardı. Bu sırada Elif ile Nisa’nın korkutan talihsiz kazaları ile oyunun seyri değişti. Kırmızı takım, birer birer sayıları alarak skoru 9-9’a taşıdılar. Ve bayrak yarışına götürdüler. Bayrak yarışında ikişer yarışmacı takımlarını temsilen parkura çıktı. Bayrak yarışı sonrasında ise oyunun kaderi Cemal Can ile Sercan’ın atışlarına kaldı. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda Cemal Can, ikide iki yaparak dokunulmazlığı Kırmızı takıma kazandırdı.