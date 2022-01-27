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Survivor'da şok gelişme: Aycan, Adem, Sema neden yok ve yarışmadan ayrıldı mı? Survivor Aycan, Adem ve Sema geri dönecek mi, ne zaman gelecekler?

Survivor'da şok gelişme: Aycan, Adem, Sema neden yok ve yarışmadan ayrıldı mı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da heyecan durulmuyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları arasındaki kıyasıya mücadele yarışmanın takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Survivor 2022'de son bölümde Aycan, Adem ve Sema'nın yer almaması yarışmanın takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Survivor Aycan, Adem, Sema neden yok ve yarışmadan ayrıldı mı? Survivor Aycan, Adem ve Sema geri dönecek mi, ne zaman gelecekler? Survivor'da şok gelişme!

27.01.2022 - 13:04 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde devam eden Survivor All Star 2022 heyecan dolu yeni bölümleriyle hata içi ve hafta sonu ekrana gelmeye devam ediyor. Sosyal medyanın gündeminde Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan ve yarışmaya büyük bir heyecanla başlayan Aycan, Adem ve Sema var. Survivor'da yarışmaya yeni isimler katılmaya devam ederken Aycan, Sema ve Adem'in yarışmada görülmemesinin nedeni aeraştırılıyor. İşre Survivor takipçileri tarafından merakla araştırılan  Survivor Aycan, Adem, Sema neden yok ve yarışmadan ayrıldı mı, geri gelecekler mi sorusunun cevabı... 

  • SURVİVOR ADEM, AYCAN VE SEMA NEDEN YOK?

    Survivor All Star 2022'de bu hafta ekrana gelen yeni bölümlerde yarışmaya 4 yeni isim katılmıştı. Yarışmaya katılan 4 yeni ismin ardından kadrodaki yarışmacılardan Sema, Adem ve Aycan'ın olmaması yarışmanın takipçileriin dikkatini çekti. Survivor Sema, Adem ve Aycan'ın elendiği için mi yoksa koronavirüs olduğu için mi yarışmada yer almadıkları merak ediliyordu. 

  • Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün gerçekleşen ada konseyinde bir açıklama yaparak Adem, Sema ve Aycan'ın sağlık sorunları sebebiyle yarışmada yer almadığını söyledi.

     

  • Adem, Aycan ve Sema'nın koronavirüse yakalandıkları sosyal medyada dolaşan iddialar arasındaydı. 3 yarışmacının 7 günlük karantinaya alındığı söylenmişti. Ancak Sema, Aycan ve Adem'in koronavirüse yakalandıklarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. 

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