Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde devam eden Survivor All Star 2022 heyecan dolu yeni bölümleriyle hata içi ve hafta sonu ekrana gelmeye devam ediyor. Sosyal medyanın gündeminde Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan ve yarışmaya büyük bir heyecanla başlayan Aycan, Adem ve Sema var. Survivor'da yarışmaya yeni isimler katılmaya devam ederken Aycan, Sema ve Adem'in yarışmada görülmemesinin nedeni aeraştırılıyor. İşre Survivor takipçileri tarafından merakla araştırılan Survivor Aycan, Adem, Sema neden yok ve yarışmadan ayrıldı mı, geri gelecekler mi sorusunun cevabı...