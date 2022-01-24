Survivor’ın 24 Ocak Pazartesi tarihli bölümünde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Dokunulmazlık oyununda Berkan ile Batuhan arasında gerilim yükseldi. Peki Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? 24 Ocak Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, sürgüne kim gitti? İşte yaşananlar...